Питання підвищення мінімальної пенсії традиційно хвилює мільйони пенсіонерів. Коли очікувати наступного зростання та які фактори на це впливають, читайте далі.

Коли зросте мінімальна пенсія в Україні?

Сьогодні мінімальна пенсія для осіб, які втратили працездатність, залишається на рівні 2 361 гривні. Цей показник діє ще з 1 січня 2024 року, тому у 2025-му році держава не планує його збільшувати, розповідає 24 Канал.

Після березневої індексації додаткових перерахунків до кінця року не планується. Втім, перспективи підвищення вже окреслені у проєкті Бюджетної декларації на 2026 – 2028 роки.

Як може зрости пенсія вже у 2026 році?

Згідно з урядовим документом, опублікованим у постанові від 27 червня 2025 року №774, наступне зростання мінімальної пенсії відбудеться на основі прогнозованих макроекономічних показників, зокрема рівня інфляції.

Які зміни пропонує уряд:

з 1 січня 2026 року – підвищення до 2 564 гривень (+8,6%);

з 2027 року – збільшення до 2 715 гривень (+5,9%);

з 2028 року – зростання до 2 859 гривень (+5,3%).

Таким чином, уряд планує щорічне поступове підвищення мінімальної пенсії відповідно до прогнозованої інфляції. Це дозволить частково компенсувати зростання цін і зберегти купівельну спроможність українських пенсіонерів.

