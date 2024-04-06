Зарплата в Україні може зрости: чи проведуть індексацію у 2024

Є ймовірність, що у 2024 році українські заробітні плати можуть зрости завдяки індексації. Торік вона не проводилася, втім цьогоріч дія закону не передбачає призупинення.

Чи буде індексація зарплат цьогоріч

У 2023 році було призупинено дію закону про індексацію. Відповідно до нього роботодавці не були зобов’язані нараховувати та виплачувати своїм співробітникам індексацію.

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Водночас згідно з проєктом держбюджету на 2024 рік дія цього закону не передбачає призупинення. Тобто це означає, що роботодавці знову повинні будуть індексувати зарплату своїм співробітникам.

Згідно з постановою №1078 , ухваленою 17 липня 2003 року, індексацію заробітної плати працівників зобов’язані проводити всі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, зокрема ФОП, які використовують працю найманих працівників.

Важливо додати, що уся зарплата не підлягає індексації, а лише та, яка відповідає прожитковому мінімуму.

Наприклад, в людини зарплата 10 тисяч гривень, а проіндексують лише 3 028 гривень, що і є прожитковий мінімум для працездатних осіб.

До речі, для того, щоб порахувати розмір своєї індексації, можна скористатися калькулятором за цим посиланням.

Як можуть покарати роботодавців

Роботодавець може зазначати відповідальності, якщо вчасно не проіндексує заплату своїм співробітникам, або взагалі цього не зробить.

штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат за кожного працівника,

у розмірі 10 мінімальних зарплат за кожного працівника, адміністративна відповідальність у вигляді стягнення від 510 до 1 700 гривень, а в разі повторного порушення протягом року – від 1 700 до 5 100 гривень щодо неповнолітнього, вагітної жінки, батька-одинака, батька, який виховує дитину до 14 років, або який виховує дитину-інваліда.

Зазвичай виплати індексують з 1 числа місяця після місяця, у якому офіційно опубліковано Держстатом індекс споживчих цін – він має перевищити поріг у 103%. Індекс публікується не пізніше 10 числа кожного місяця.