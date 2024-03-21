Пенсії з інвалідності: кому чекати на нові виплати у квітні
Джерело:ПФУ
З 1 березня стартувала масштабна індексація пенсій, у межах якої пенсіонери мали відчути істотне зростання своїх виплат. Цей процес не оминув і людей, які отримують пенсію за інвалідністю.
Чи зростуть пенсії у квітні
Пенсії по інвалідності вже було збільшено у березні, тому у квітні пенсіонери також отримають підвищені суми.
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Крім того, відбувся окремий перерахунок для осіб з інвалідністю, зокрема, ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. У них мінімальні пенсії зросли таким чином:
- І група інвалідності — мінімум 14 308,46 гривень;
- ІІ група інвалідності — 11 446,77 гривень;
- ІІІ група інвалідності — 8 585,08 гривень.
Також було переглянуто мінімальні пенсії для військовослужбовців, учасників бойових дій, та постраждалих під час Революції гідності:
- І група інвалідності — 15 347 гривень;
- ІІ група інвалідності — 12 396 гривень;
- ІІІ група інвалідності — 8 500 гривень;
- Учасники бойових дій та постраждалі під час Революції гідності — 4 958 гривень.
Вимоги до стажу
Для призначення пенсій по інвалідності встановлені наступні вимоги до страхового стажу, які залежать від групи інвалідності.
Інвалідність І та ІІ груп:
- З 1 січня 2016 року, для отримання пенсії по інвалідності особам І та ІІ груп, необхідно мати страховий стаж від одного до десяти років. Тривалість стажу залежить від віку, у якому особу було визнано інвалідом.
Інвалідність ІІІ групи та виплати у зв'язку з втратою годувальника:
- Для призначення пенсії по ІІІ групі інвалідності, а також для виплат у зв'язку з втратою годувальника, з 1 січня 2016 року потрібно мати від одного до чотирнадцяти років страхового стажу на момент подачі заяви або залежно від віку визнання інвалідності чи смерті годувальника.
Особливий випадок:
- Якщо інвалідність настала під час проходження строкової військової служби, пенсія по інвалідності призначається без врахування наявності страхового стажу.