Чи зростуть пенсії у квітні

Пенсії по інвалідності вже було збільшено у березні, тому у квітні пенсіонери також отримають підвищені суми.

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Крім того, відбувся окремий перерахунок для осіб з інвалідністю, зокрема, ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. У них мінімальні пенсії зросли таким чином:

І група інвалідності — мінімум 14 308,46 гривень;

ІІ група інвалідності — 11 446,77 гривень;

ІІІ група інвалідності — 8 585,08 гривень.

Також було переглянуто мінімальні пенсії для військовослужбовців, учасників бойових дій, та постраждалих під час Революції гідності:

І група інвалідності — 15 347 гривень;

ІІ група інвалідності — 12 396 гривень;

ІІІ група інвалідності — 8 500 гривень;

Учасники бойових дій та постраждалі під час Революції гідності — 4 958 гривень.

Вимоги до стажу

Для призначення пенсій по інвалідності встановлені наступні вимоги до страхового стажу, які залежать від групи інвалідності.

Інвалідність І та ІІ груп:

З 1 січня 2016 року, для отримання пенсії по інвалідності особам І та ІІ груп, необхідно мати страховий стаж від одного до десяти років. Тривалість стажу залежить від віку, у якому особу було визнано інвалідом.

Інвалідність ІІІ групи та виплати у зв'язку з втратою годувальника:

Для призначення пенсії по ІІІ групі інвалідності, а також для виплат у зв'язку з втратою годувальника, з 1 січня 2016 року потрібно мати від одного до чотирнадцяти років страхового стажу на момент подачі заяви або залежно від віку визнання інвалідності чи смерті годувальника.

Особливий випадок: