Вырастут ли пенсии в апреле
Пенсии по инвалидности уже были увеличены в марте, поэтому в апреле пенсионеры также получат повышенные суммы.
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Кроме того, состоялся отдельный перерасчет для лиц с инвалидностью, в частности, ликвидаторов Чернобыльской катастрофы. У них минимальные пенсии выросли следующим образом:
- І группа инвалидности - минимум 14 308,46 гривен;
- ІІ группа инвалидности - 11 446,77 гривен;
- III группа инвалидности - 8 585,08 гривен.
Также были пересмотрены минимальные пенсии для военнослужащих, участников боевых действий, и пострадавших во время Революции достоинства:
- І группа инвалидности - 15 347 гривен;
- II группа инвалидности - 12 396 гривен;
- III группа инвалидности - 8 500 гривен;
- Участники боевых действий и пострадавшие во время Революции достоинства - 4 958 гривен.
Требования к стажу
Для назначения пенсий по инвалидности установлены следующие требования к страховому стажу, которые зависят от группы инвалидности.
Инвалидность І и ІІ групп:
- С 1 января 2016 года, для получения пенсии по инвалидности лицам I и II групп, необходимо иметь страховой стаж от одного до десяти лет. Продолжительность стажа зависит от возраста, в котором лицо было признано инвалидом.
Инвалидность III группы и выплаты в связи с потерей кормильца:
- Для назначения пенсии по III группе инвалидности, а также для выплат в связи с потерей кормильца, с 1 января 2016 года нужно иметь от одного до четырнадцати лет страхового стажа на момент подачи заявления или в зависимости от возраста признания инвалидности или смерти кормильца.
Особый случай:
- Если инвалидность наступила во время прохождения срочной военной службы, пенсия по инвалидности назначается без учета наличия страхового стажа.