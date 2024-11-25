На великі зміни сподіватися не варто: як збільшаться пенсії у 2025 році
25 листопада 2024, 10:30Читать новость на русском
У 2025 році відбудеться індексація пенсій. Однак, більшість пенсіонерів не відчують вагомих змін, після підвищення.
Як зростуть пенсії у наступному році
Березнева індексація не передбачає вагомого збільшення виплат. Пенсії мають зрости так, аби "наздогнати" зростання споживчих цін, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Михайла Цимбалюка у ефірі телемарафону.
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Тобто, індексація має лише зменшити вплив інфляції на виплати пенсіонерів.
Найбільше нас турбує рівень прожиткового мінімуму, тому що від цього залежить мінімальна пенсія, яка, на жаль, становитиме 2 300 гривень для майже 5 мільйонів пенсіонерів.
Цимбалюк уточнює, що зараз в уряді тривають обговорення, відносно впровадження певних заходів для допомоги пенсіонерам. Йдеться про осіб, які отримують мінімальну пенсію.