Курс валют у банках

Станом на ранок 25 листопада, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,15 гривні (без змін проти 22 листопада) та продаж по 41,65 гривні (-5 копійок).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 43,30 гривні (-15 копійок), а продаж по 43,84 гривні (-21 копійка).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,65 гривні (+9 копійок), а продати по 41,65 гривні (+5 копійок).

(+9 копійок), а продати по (+5 копійок). Купівля євро по 43,60 гривні (-17 копійок), а продаж по 43,90 гривні (-7 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,45 гривні (+20 копійок), а продають по 41,79 гривні (+16 копійок), за даними finance.ua.

(+20 копійок), а продають по (+16 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,51 гривні (+8 копійок), а продають по 43,87 гривні (+15 копійок).

По скільки буде долар та євро

Банкір Тарас Лєсовий розповів 24 Каналу, що у грудні курс долара навряд чи досягне очікуваного показника в понад 42 гривні. курсом валют

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ми припускаємо, що за збереження помірної та контрольованої інфляції, курс долара за підсумками грудня може зрости в середньому на 0,2 – 0,3%, а максимально – на 0,5 – 0,8%.

Водночас за словами банкіра, цілком реальним на кінець року може бути діапазон ціни валюти на рівні 41,6 – 41,8 гривні за долар. Однак варто додати, що зараз є чимало невідомих складників, які можуть "зруйнувати" будь-які попередні прогнози.

Зауважте! Якщо порівнювати курс з 1 січня 2024 року, то на 1 січня 2025 року зростання може скласти 10%.