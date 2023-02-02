Чи зростуть ціни на молочну продукцію у лютому

Ціни на молоко в Україні залишаються стабільними уже протягом двох місяців, однак молочна продукція дещо здорожчала у лютому. На декілька гривень змінилася середньозважена ціна на кефір, масло та сир.

Як змінилася ціна у лютому

За даними "Мінфіну", на молоко цього місяця майже дорівнює середньозваженій ціні минулого місяця, а от цінники на сир, кефір та масло уже зросли. Наразі середня ціна на кілограм сиру "Коло" дорівнює 385,95 гривні, що більш ніж на 4 гривні дорожче за ціну минулого місяця.

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Масло у лютому коштує у середньому на 2 гривні дорожче за середню ціну у лютому – 70,32 гривні. Кефір вартує у середньому 38,02 гривні, що на 12 копійок більше за середньомісячну ціну у січні.

Який ріст цін прогнозують експерти

На думку аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопки, на ріст ціни у лютому може вплинути переробка, ціна паливно-мастильних матеріалів та перебої зі світлом.

Але все залежить від регіону й того, чи підприємство зареєстроване, як критична інфраструктура,

– сказав аналітик у коментарі 24 Каналу.

За прогнозними розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, роздрібні ціни на молоко та асортиментний ряд молочної продукції можуть зрости в середньому до 5%, зокрема на молоко пастеризоване жирністю до 2,6% – до 40 гривень за літр.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які продукти можуть ще більше подорожчати у лютому. У першу чергу це овочі.