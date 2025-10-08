Українці, котрі втратили житло внаслідок російських обстрілів, зможуть повернути або отримати у власність землю. Мова йде про земельні ділянки під зруйнованими будинками.

Який закон ухвалила Верховна Рада?

У середу, 8 жовтня, народні депутати прийняли закон №13174, спрямований на захист прав на землю українців, які втратили нерухомість внаслідок бойових дій, повідомляє 24 Канал з посиланням Верховну Раду.

Закон передбачає, що колишні власники будівель, які були зруйновані російськими окупантами, матимуть можливість отримати ділянки у власність без земельних торгів. Такі ж переваги надаватимуть і їхнім спадкоємцям.

Рішення дозволяє постраждалим власникам житла будівництво без обов’язкового розроблення містобудівної документації:

передавати землю у власність;

надавати ділянки у користування;

змінювати цільове призначення ділянок.

Однак діє ключова умова – цільове призначення має відповідати призначенню об’єкта нерухомості до руйнування.

Відповідна норма діятиме під час воєнного стану та протягом 5 років після його закінчення.

Також закон звільняє від орендної плати дипломатичні установи у випадках, які передбачені міжнародними договорами.

Окрім того, він дозволяє:

змінювати за необхідності розміри охоронних зон, що йдуть навколо магістральних трубопроводів;

та уточнювати статус ставків як водних об'єктів місцевого значення.

За законом, буде прощена процедура екологічної оцінки для об’єктів критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу, але лише на час воєнного стану.

Важливо! Зауважимо, що українці, чиє житло було зруйноване або знищене через російські обстріли, можуть отримати компенсацію за програмою єВідновлення. Наприкінці серпня уряд схвалив виділення ще 4,8 мільярда гривень на цю програму, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Як отримати компенсацію за зруйноване житло?