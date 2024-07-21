Фіцо поскаржився Шмигалю, що Україна зупинила транзит нафти російського "Лукойлу"

Словацький прем'єр Робер Фіцо поскаржився Денису Шмигалю через те, що Україна запровадила санкції проти російської компанії "Лукойл". Раніше наша держава здійснювала транзит цієї нафти до Угорщини та Словаччини.

Робер Фіцо заявив, що він провів телефонні перемовини з українським прем'єром 19 липня. Адже 18 липня зупинився транзит нафти "Лукойлу".

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Що заявив словацький прем'єр через нафту

У пресслужбі уряду Словаччини повідомили журналістам, що Роберт Фіцо розкритикував включення до санкційного списку російської компанії "Лукойл", чию нафту використовував нафтопереробний завод Slovnaft.

Фіцо заявив, що ці обмеження є безглуздими санкціями, оскільки вони завдають шкоди не Росії, а насамперед – деяким країнам ЄС.

Словаччина не має наміру бути заручником українсько-російських відносин,

– заявив Фіцо.

Він додав, що рішення президента України значить, що словацький нафтопереробний завод Slovnaft, що входить в угорську групу MOL, отримає на 40% менше нафти, ніж йому потрібно для перероблення.

За словами Роберта Фіцо, це матиме вплив не тільки на словацький ринок, але й може призвести до припинення постачання нафти, виробленої на Slovnaft, в Україну. За словами угорського політика, це становить майже десяту частину всього українського споживання.

В уряді заявили, що Роберт Фіцо вже декілька днів обговорює це питання з:

відповідними членами кабінету міністрів,

представниками угорської групи MOL, до якої входить завод Slovnaft.

Словацький уряд пояснив, що нафтопереробний завод забезпечив постачання російської нафти від іншого постачальника, а також замовив нафту з альтернативних джерел.

Варто зауважити, що Братислава та Будапешт продовжують отримувати нафту від інших російських постачальників, окрім "Лукойлу".

Рада національної безпеки і оборони України у червні 2024 року розширила санкції проти "Лукойлу", додавши заборону на транзит. Санкції діють з 2018 року, проте раніше стосувалися виведення капіталів, обмеження торговельних операцій, заборони участі в приватизації чи оренді державного майна.