Зеленський і Трамп зустрілися в Нью-Йорку для перемовин. Там український Президент розповів, що відбувається з російською економікою і як на неї натиснути.

Що говорить Зеленський про економіку Росії?

Володимир Зеленський заявив, що економіка Росії наразі перебуває в складному становищі, повідомляє 24 Канал.

За його словами, росіяни витрачають кошти на свою воєнну машину, проте потрібні гроші в їх обсягах зменшуються. На думку Президента, дотиснути Росію допоможе зупинка її енергетичних ресурсів.

Зеленський додав, що Україна погоджується з президентом США Дональдом Трампом щодо необхідності зупинки енергетичних ресурсів Росії. Також потрібні санкції з боку ЄС та США.

У якому стані економіка Росії?

Фіскальний тиск у росії зростає, адже Кремль шукає нові способи закрити дедалі більшу бюджетну діру, спричинену війною проти України та падінням темпів економічного зростання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

За даними Інституту народно-господарського прогнозування РАН, у першому кварталі 2025 року ВВП скоротився на 0,6 %, а в другому зростання оцінюється в нуль.

Це фактично означає припинення економічного підйому, який Москва намагалася демонструвати останніми роками,

– пишуть у розвідці.

Що відомо про зустріч Зеленського та Трампа в Нью-Йорку?