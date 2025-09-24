Економіка Росії опинилася в складному становищі, – Зеленський
- Зеленський заявив, що російська економіка перебуває в складному становищі через витрати на воєнну машину та зменшення доходів.
- Фіскальний тиск у Росії зростає, ВВП скоротився на 0,6% у першому кварталі 2025 року, а в другому зростання оцінюється в нуль.
Зеленський і Трамп зустрілися в Нью-Йорку для перемовин. Там український Президент розповів, що відбувається з російською економікою і як на неї натиснути.
Що говорить Зеленський про економіку Росії?
Володимир Зеленський заявив, що економіка Росії наразі перебуває в складному становищі, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Зеленський у Нью-Йорку: з ким уже зустрівся український президент
За його словами, росіяни витрачають кошти на свою воєнну машину, проте потрібні гроші в їх обсягах зменшуються. На думку Президента, дотиснути Росію допоможе зупинка її енергетичних ресурсів.
Зеленський додав, що Україна погоджується з президентом США Дональдом Трампом щодо необхідності зупинки енергетичних ресурсів Росії. Також потрібні санкції з боку ЄС та США.
У якому стані економіка Росії?
Фіскальний тиск у росії зростає, адже Кремль шукає нові способи закрити дедалі більшу бюджетну діру, спричинену війною проти України та падінням темпів економічного зростання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
За даними Інституту народно-господарського прогнозування РАН, у першому кварталі 2025 року ВВП скоротився на 0,6 %, а в другому зростання оцінюється в нуль.
Це фактично означає припинення економічного підйому, який Москва намагалася демонструвати останніми роками,
– пишуть у розвідці.
Що відомо про зустріч Зеленського та Трампа в Нью-Йорку?
Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі в Генеральній Асамблеї ООН та зустрічі з Дональдом Трампом. На полях Генасамблеї відбудеться саміт щодо повернення українських дітей з Росії та п'ятий саміт Кримської платформи.
Трамп похвалив Україну за здатність зупиняти потужну армію під час зустрічі з Володимиром Зеленським на Генасамблеї ООН. Президент України заявив, що українські військові звільнили 360 квадратних кілометрів території та оточили близько тисячі російських солдатів.
Зеленський окрім цього заявив, що вибори в Україні можливі лише за умови безпеки та домовленостей із міжнародними партнерами. Президент наголосив, що проведення виборів має поєднуватись з гарантуванням безпеки громадян.