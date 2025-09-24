Экономика России оказалась в сложном положении, –Зеленский
- Зеленский заявил, что российская экономика находится в сложном положении из-за расходов на военную машину и уменьшения доходов.
- Фискальное давление в России растет, ВВП сократился на 0,6% в первом квартале 2025 года, а во втором рост оценивается в ноль.
Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке для переговоров. Там украинский Президент рассказал, что происходит с российской экономикой и как на нее надавить.
Что говорит Зеленский об экономике России?
Владимир Зеленский заявил, что экономика России сейчас находится в сложном положении, сообщает 24 Канал.
По его словам, россияне тратят средства на свою военную машину, однако нужны деньги в их объемах уменьшаются. По мнению Президента, дожать Россию поможет остановка ее энергетических ресурсов.
Зеленский добавил, что Украина соглашается с президентом США Дональдом Трампом о необходимости остановки энергетических ресурсов России. Также нужны санкции со стороны ЕС и США.
В каком состоянии экономика России?
Фискальное давление в России растет, ведь Кремль ищет новые способы закрыть все большую бюджетную дыру, вызванную войной против Украины и падением темпов экономического роста, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
По данным Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, в первом квартале 2025 года ВВП сократился на 0,6 %, а во втором рост оценивается в ноль.
Это фактически означает прекращение экономического подъема, который Москва пыталась демонстрировать в последние годы,
– пишут в разведке.
Что известно о встрече Зеленского и Трампа в Нью-Йорке?
Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН и встречи с Дональдом Трампом. На полях Генассамблеи состоится саммит по возвращению украинских детей из России и пятый саммит Крымской платформы.
Трамп похвалил Украину за способность останавливать мощную армию во время встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН. Президент Украины заявил, что украинские военные освободили 360 квадратных километров территории и окружили около тысячи российских солдат.
Зеленский кроме этого заявил, что выборы в Украине возможны только при условии безопасности и договоренностей с международными партнерами. Президент подчеркнул, что проведение выборов должно сочетаться с обеспечением безопасности граждан.