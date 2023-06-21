П'ять напрямків для миру: Зеленський окреслив сфери співпраці з країнами-союзницями

Володимир Зеленський під час свого звернення до міжнародної спільноти окреслив 5 напрямків співпраці з союзниками, які будуть пріоритетними найближчим часом. Серед них "зелена металургія" та постачання агропродукції.

5 напрямків співпраці

Володимир Зеленський виступив зі зверненням до учасників конференції з відновлення України, передає 24 Канал. Він назвав 5 основних напрямків у яких він бачить потужну співпрацю з країнами союзницями.

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Володимир Зеленський Президент України Ми погоджуємо ключові принципи щодо відновлення. На цій конференції маємо переходити від візії до угод, а від угод до реальних проєктів. В Лондоні присутня українська делегація, яка представить конкретні речі, які ми пропонуємо зробити разом. Я ж окреслю 5 напрямків, на яких ми почали створювати основу для миру.

Потенціал до єдності

Україні вже вдалося зробити Євросоюз таким єдиним, яким він ще ніколи не був. Це дійсно ціннісне єднання, яке має вираження у багатьох політичних, економічних, санкційних і гуманітарних рішеннях. Україна активувала всю ту силу солідарності заради якої задумувався ЄС,

– додав Зеленський.

Також він наголосив, що Україна вже де юре є членом НАТО та є необхідною складовою Альянсу у сфері безпеки та свободи.

Потенціал стабільності

Щонайменше 600 мільйонів споживачів по світу прямо залежать від нашого аграрного виробництва. Це колосальний потенціал для продовольчої безпеки. У час цієї війни, коли Росія заблокувала наші порти та зруйнувала свободу мореплавства у Чорному та Азовському морях – світ побачив, що таке зерно з України,

– пояснив він.

Володимир Зеленський зауважив, що без українського зерна світу загрожують цінові кризи та соціальний крах. Також він повідомив, що Україна частково відновила експорт у рамках двох ініціатив, що є гарантом стабільності так само як і розвиток "зеленої енергетики". На його думку, варто переходити з викопного палива на більш екологічні способи створення енергії аби запобігти подібному шантажу, яки чинить Росія зараз.

Потенціал зростання

Нещодавно Росія здійснила найбільший в Європі злочин екоциду підірвавши дамбу та інші споруди Каховської ГЕС. Це означає, що в Україні найбільше джерело економічного, виробничого та технологічного зростання в Європі за десятки років. Це не тільки реконструкція, приміром "зелена трансформація енергетики" логічно стимулює розвиток таких галузей, як зелена металургія,

– розповів Президент України.

Він додав, що Україна має безліч ресурсів, які будуть корисними для розвитку "зеленої металургії" по всьому світу – наприклад літій.

Потенціал безпеки

Президент наголосив, що Україні потрібен досвід та допомога партнерів у підсилені обороноздатності країни. "Починаючи повітряним щитом та закінчуючи укриттями у кожній школі", а також виробництво спеціальних дронів та постійних навчань.

Потенціал демократії

"Без України не може бути Російської імперії" наголосив Зеленський. Він сказав, що українська демократія буде лише посилюватися незалежно від бажань Росії. Її агресія не змогла зупинити наші внутрішні реформи, зокрема проти корупції та цифровізацію бюрократичних процесів у країні.

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