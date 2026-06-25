Пенсіонери звільнені від важливого податку: за що можуть не платити літні люди

Літні люди в Україні звільнені від одного важливого податку. Це своєрідна пільга для пенсіонерів.

Від якого податку звільнені пенсіонери

Мова йде про земельний податок, про що йдеться на сайті Державної податкової служби України.

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Згідно з чинним законодавством, від сплати земельного податку звільняються, зокрема, пенсіонери за віком.

Літні українці можуть не платити за землю, якщо вона відповідає таким критеріям:

для ведення особистого селянського господарства – не більше, ніж 2,0 гектара;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більше, ніж 0,25 гектара, в селищах – не більше, ніж 0,15 гектара, в містах – не більше, ніж 0,10 гектарів;

для індивідуального дачного будівництва – не більше, ніж 0,10 гектарів;

для будівництва індивідуальних гаражів – не більше, ніж 0,01 гектарів;

для ведення садівництва – не більше, ніж 0,12 гектара.

Якщо право на пільгу виникає протягом року, то людина звільняється від сплати податку з того місяця, який настає за місяцем, у якому виникло це право. А у разі втрати права на пільгу податок сплачується протягом року – починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право

Слід ще додати, що для отримання пільги людина має право звернутися до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки – із документом, що посвідчує право на пільгу.

Тобто право на подібну пільгу надається людині за наявності документів. У цьому випадку – за наявності пенсійного посвідчення. Саме такий тип документа надає можливість літнім людям отримувати різні пільги та допомоги від держави.

Що ще відомо про земельний податок

Не сплачувати земельний податок можуть й інші категорії громадян. Наприклад, військові, ветерани війни, особи з інвалідністю першої та другої групи.

Плата за землю з фізичних осіб за рік розраховується за певною формулою. Площа ділянки множиться на нормативну грошову оцінку та ставку земельного податку.