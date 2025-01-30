Хто з українців може не платити за комуналку під час війни

Під час війни деякі громадяни можуть не платити за комуналку. Водночас, коли воєнний стан буде скасовано, борги доведеться погасити.

Кому надається право не платити за комуналку

ВПО та громадяни, які відсутні у своєму житлі більш як 30 днів можуть зробити запит на перерахунок комуналки, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".

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Зверніть увагу! Відсутність особа має підтвердити документально, наприклад, надати довідку про статус ВПО чи лікування.

Перерахунок можна зробити за усі ЖКП, окрім:

розподілу газу;

опалення.

Щоб зробити запит на перерахунок, потрібно подати регулятору спеціальну заяву і підтверджувальні документи.

Також отримати пільги на оплату комуналки можуть жителі зони бойових дій та окупованих територій. На цій частині України заборонено вимагати погашення заборгованості, яка накопичена з 24 лютого 2022 року.

Зауважте! Якщо внаслідок військових дій житло було зруйноване і комунальні послуги не надаються, оплата нараховуватись не може. Проте, якщо борги особа накопичила до введення воєнного стану, їх потрібно погасити.