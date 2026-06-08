Не за власним бажанням: чому роботадавцям простіше звільняти працівників за згодою сторін

Щоб звільнитися потрібно написати відповідну заяву – зазвичай, за власним бажанням. Однак деякі керівники просять звільнятись за згодою сторін й подавати відповідну заяву.

Чому роботодавцям краще звільняти працівників за угодою сторін?

Про те, чи можна звільнитись за власним бажанням і в чому різниця, йдеться на ресурсі kadroland.

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До сервісу надійшло питання щодо звільнення. Там зазначається, що керівник проти звільнення за власним бажанням. Натомість просить писати заяви за угодою сторін. Однак працівники не бачать відмінності.

Експерти ресурсу проаналізували ситуацію й зазначають, що досвідчені роботодавці дійсно люблять звільняти за угодою сторін.

Пояснити це можна тим, що так менше ризиків, особливо, коли йдеться про працівника, якого давно хотіли звільнити,

– пояснюють фахівці.

Зокрема відповідно до частини 1 статті 38 Кодексу законів про працю України, людина має право розірвати трудовий договір, який укладали на невизначений строк. Водночас за таких умов потрібно попередити роботодавця завчасно – за 2 тижні.

Водночас бувають ситуації, коли працівник після не йде після двох тижнів після попередження. Тобто людина не звільняється і не просить розірвати трудовий договір. Тоді роботодавець не може звільнити працівника.

Виняток! За частиною 2 статті 38 Кодексу законів про працю України робітника, який попереджав про звільнення, але не пішов – можуть звільнити. Це буває, якщо на його місце вже запросили іншу людину, якій не можна відмовити відповідно до норм законодавства.

Тобто заява на звільнення за власним бажанням не дає гарантій, що робітник звільниться після 2 тижнів відпрацювання. Людина може передумати.

Водночас для роботодавця це період невизначеності, адже за двотижневий період він не може шукати іншого працівника або інакше перерозподілити обов'язки.

Якщо ж писати заяву за угодою сторін, то працівник з керівництвом можуть узгодити конкретну дату звільнення. Так роботодавець розуміє, яким чином організувати роботу. Зокрема має гарантію, що працівник, який обіцяв звільнитись – точно піде з поточного місця роботи.

Нагадаємо, людина може оскаржувати незаконне звільнення та звернутись до суду. Звільнення є незаконним, коли роботодавець залишає працівника без роботи безпідставно.

Водночас у ситуації, коли жінку фактично змусили звільнитися через нестерпні умови праці – вона звернулася до суду. В установі визнали, що працівниця написала заяву проти своєї волі й під тиском. Тож, нині жінка має право на поновлення на роботі.