Звільнення пенсіонера через вік та без його згоди: на чиєму боці закон

Частина роботодавців надає перевагу молодим фахівцям та намагається працевлаштувати їх замість пенсіонерів. Проте звільнити пенсіонера можна лише на загальних підставах, а не через його вік.

Чи можна звільнити пенсіонера без його згоди

Кодекс законів про працю забороняє будь-яку дискримінацію у цій сфері, зокрема за віком, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держслужбу.

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Досягнення пенсійного віку не є підставою для звільнення працівника за ініціативою роботодавця. Отже, законодавство України не дозволяє звільняти працівників через досягнення ними пенсійного віку. Разом з тим воно не забороняє звільняти пенсіонерів на загальних підставах.

Підстави для звільнення пенсіонера

Якщо працівник-пенсіонер хоче й надалі працювати, роботодавець може його звільнити за власною ініціативою лише у таких випадках:

За статтею 40 «Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу»;

За статтею 41 «Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов».

Звільнення працівника за будь-якими іншими підставами не дозволяється.

Важливо! Працівники, які досягли пенсійного віку, мають право працювати і отримувати одночасно зарплату й пенсію, яку оформляє ПФУ.