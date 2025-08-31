Укр Рус
Освіта Саморозвиток "Отримувати освіту", "учбовий заклад", "учителя": виправляємо поширені помилки про День знань
31 серпня, 15:00
"Отримувати освіту", "учбовий заклад", "учителя": виправляємо поширені помилки про День знань

Марія Волошин
Основні тези
  • В Україні розпочинається новий навчальний рік.
  • 1 вересня відзначають День знань.
  • 24 Канал у черговій мовній добірці пропонує виправити поширені помилки про свято.

В Україні розпочинається новий навчальний рік. Вже 1 вересня учні, вчителі та батьки святкуватимуть День знань.

Де дозволяє безпекова ситуація, "винуватці" свята збираються на урочисті лінійки. Тож 24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розповість про мовні тонкощі цих подій.

Як розповісти про День знань правильно?

У сто одинадцятій добірці підкажемо, яких помилок ви можете припускатися під час розповіді про свято. Також те, які суржикові слова не варто вживати і якими правильними відповідниками їх замінити.

  • Сентябрь – вересень;

  • знанія – знання;

  • школьники – школярі;

  • учителя – вчителі, учителі;

  • учьоба – навчання;

  • учбовий заклад – навчальний заклад;

Зверніть увагу! Слово "учбовий" є калькою з російської мови. В українській мові немає лексеми "учба" чи "учьоба" – є навчання.


1 вересня у школі / Фото 24 каналу

  • отримувати освіту – здобувати освіту;

  • бувші учні – колишні учні;

  • подарити самі гарні квіти – подарувати найгарніші квіти;

  • встрічати – зустрічати;

  • прийшли згідно розкладу – прийшли згідно з розкладом, відповідно до розкладу;

  • моя автобіографія – автобіографія;

Цікаво! Перша частина слова автобіографія – "авто" – означає свій, мій, тому треба вживати "моя біографія" або "автобіографія". 

  • строчки вірша – рядки вірша;

  • розкривати книжку – розгортати книжку;

  • стерти дошку – витерти дошку;

  • взнати – дізнатися;

Як правильно написати "День знань"?

У фразі "День знань" лише перше слово пишемо з великої літери. Відповідно до правопису, у назвах історичних і календарних дат або свят з великої букви пишемо перше (або єдине) слово. Окрім винятків. 

Тож мирного вам Дня знань! Здобувайте якісні знання та отримуйте хороші оцінки!