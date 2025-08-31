В Україні розпочинається новий навчальний рік. Вже 1 вересня учні, вчителі та батьки святкуватимуть День знань.

Де дозволяє безпекова ситуація, "винуватці" свята збираються на урочисті лінійки. Тож 24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розповість про мовні тонкощі цих подій.

Як розповісти про День знань правильно?

У сто одинадцятій добірці підкажемо, яких помилок ви можете припускатися під час розповіді про свято. Також те, які суржикові слова не варто вживати і якими правильними відповідниками їх замінити.

Сентябрь – вересень;

знанія – знання;

школьники – школярі;

учителя – вчителі, учителі;

учьоба – навчання;

учбовий заклад – навчальний заклад;

Зверніть увагу! Слово "учбовий" є калькою з російської мови. В українській мові немає лексеми "учба" чи "учьоба" – є навчання.



1 вересня у школі / Фото 24 каналу

отримувати освіту – здобувати освіту;

бувші учні – колишні учні;

подарити самі гарні квіти – подарувати найгарніші квіти;

встрічати – зустрічати;

прийшли згідно розкладу – прийшли згідно з розкладом, відповідно до розкладу;

моя автобіографія – автобіографія;

Цікаво! Перша частина слова автобіографія – "авто" – означає свій, мій, тому треба вживати "моя біографія" або "автобіографія".

строчки вірша – рядки вірша;

розкривати книжку – розгортати книжку;

стерти дошку – витерти дошку;

взнати – дізнатися;

Як правильно написати "День знань"?

У фразі "День знань" лише перше слово пишемо з великої літери. Відповідно до правопису, у назвах історичних і календарних дат або свят з великої букви пишемо перше (або єдине) слово. Окрім винятків.

Тож мирного вам Дня знань! Здобувайте якісні знання та отримуйте хороші оцінки!