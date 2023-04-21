У МОН зробили важливу заяву про 12-річну систему освіти
Джерело:Всеосвіта
У Міносвіти вважають, що 12-річна система освіти буде максимально ефективною. При цьому запевняють: чим довше вчитися, тим буде вищим дохід у дорослому віці.
Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко. І додав, що зараз це питання перебуває на стадії обговорення.
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У МОН зробили заяву про 12-річну систему освіти
Вітренко запевнив: питання запровадження додаткового року навчання в школі будуть обговорювати із суспільством, громадськими організаціями та науковцями.
Заступник міністра при цьому нагадав, що 11-річна школа залишилася в Європі лише в Україні. Функціонує також хіба що в Росії та Білорусі. Вітренко до того ж наголосив, що ми запозичаємо досвід європейських країн.
За словами посадовця, із 19 європейських країн, які мають 12-річку, у 17 країнах функціонує 13-річна система повної середньої освіти, дві країни мають 14-річну систему повної середньої освіти, а Ірландія – 15-річну систему повної середньої освіти. Усі учні у цій країні закінчують навчання у 18 років.
Чим корисний додатковий рік освіти
Додатковий рік освіти в середній школі збільшує дохід дорослої людини в тій чи іншій країні на 8%. Це офіційні дослідження ЮНЕСКО, каже Вітренко.
Термін освіти протягом здобуття повної загальної середньої освіти позитивно впливає як на економіку, так і на людину в цілому,
– зауважив заступник очільника МОН.
І додав: якщо говорити про 13 – 15 років навчання у Європі, то у цей термін врахований і дитсадок.
Це і дошкільна освіта, і початкова освіта, і базова середня, і повна середня освіта. Але 15 років, то я думаю забагато, а от 12 років – саме той термін, на який можна зголоситися і який буде досить ефективним для навчання українських дітей,
– вважає Вітренко.
І повідомив, що невдовзі міністерство представить величезну карту реформ повної системи освіти України.
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Українські школи пропонують перевести на 12-річну систему освіти
- Глава Державної служби якості освіти України Руслан Гурак заявив, що в нашій державі можна запровадити 12-річну систему освіти уже з 2024 року.
- Це, на його думку, вирішило б проблему освітніх втрат, яких зазнала наша держава через війну та епідемію коронавірусу.
- Гурак уточнив, що можна розглядати безліч методів і методик компенсації освітніх втрат.
- Він вважає, що таким чином можна збалансувати освітню програму. Зокрема, врахувати усі пропущені заняття (через повітряні тривоги, відсутність світла та інтернету), перехідний період на кожному рівні і так підготуватися до 2027 року – до повноцінного запровадження профільної старшої школи.