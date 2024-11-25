Не мовчіть: куди звертатися дитині, яка стикнулася з булінгом та насильством у школі

Чимало дітей в Україні, на жаль, потерпає від булінгу в школі, в інтернеті та навіть удома. Ще гіршою проблемою є насильство, адже може зруйнувати ще не сформовану дитячу психіку.

Що найгірше, у таких випадках діти доволі часто є безпорадними, бояться просити про допомогу або й не знають, до кого звертатися. Не залишатися сам на сам зі своїми проблеми і страхами закликають уже не лише захисники прав дітей та Міносвіти України, а й поліцейські. Вони наголошують: насильство – це не приватна справа, а суспільна проблема.

Тож 24 Канал розповідає, куди по допомогу може звернутися дитина, якщо зазнає булінгу чи насильства.

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Стартувала Всеукраїнська акція "16 днів проти насильства"

В Україні 25 листопада стартувала всеукраїнська акція "16 днів проти насильства", аби привернути увагу до насильства у сім'ї та закликати до її подолання. Працівники ювенальної превенції по всій Україні відвідають дитячі установи, освітні заклади, щоб роз'яснити тему насильства та правові механізми захисту, а також закликати до нетерпимості до будь-яких проявів насильства.

Стикнутися з проявами насильства діти можуть не лише у школі та сім'ї, а й в інтернеті. Міністр юстиції України Ольга Стефанішина зазначила, що у період війни зросли прояви насильства у мережі. Основними в цифровому середовищі є кіберпереслідування, кібердомагання, домашнє насильство з використанням інтернету, шантаж, маніпуляції, образи, поширення матеріалів інтимного характеру без згоди постраждалих тощо.

Тож упродовж 16 днів Міністерство юстиції України розповідатиме про різні види насильства в Інтернеті, надасть рекомендації, як убезпечити себе та не постраждати від кіберпереслідувань, надасть план дій у разі, якщо зіткнувся з проявом насильства, актуальні сервіси та контакти для допомоги тощо.

Правоохоронці при цьому закликають людей, якщо вони стали свідками або жертвами насильства, не мовчати і звертатися за допомогою за цими номерами:

102 – Національна поліція України;

1547 – урядова гаряча лінія;

0-800-213-103 – Безоплатна правова допомога;

у чатботі МВС.

Діти можуть повідомити про булінг онлайн та анонімно

Однак проблемним моментом є те, що не всі діти можуть наважитися розповісти про пережитий негативний досвід цькування, залякування чи насильства. Згідно з дослідженнями МОН, понад 53% учнів коли-небудь стикалися з булінгом у школі, але лише половина з них повідомила про це батькам чи вчителям. Найчастіше діти бояться розповісти про проблеми дорослим через страх осуду чи погіршення ситуації.



Діти та підлітки не завжди можуть розповісти про булінг / Фото: автор – daisy-daisy, Depositphotos

Що таке булінг Булінг – це не просто образливі слова чи агресивна поведінка.

Це систематичне цькування, яке може зламати людину зсередини.

Діти й підлітки, які стали жертвами булінгу, часто страждають мовчки, боячись говорити про свої переживання.

Джерело: МОН

Аби розв'язати проблему комунікації, Міносвіти України недавно запровадило опцію швидкого повідомлення про випадки булінгу. Відтепер дитина самостійно чи її батьки можуть заповнити коротку анкету та надіслати електронну скаргу, залучивши до розв'язання проблеми керівництво школи та, якщо треба, поліцію. Згодом почали надходити перші повідомлення про булінг.

Булінг – не нове явище, але багато років наше суспільство ігнорувало його, применшуючи, не помічаючи вплив цькування в школах між дітьми або щодо дітей зі сторони працівників школи. Нам не вистачало розуміння того, що це таке, і як це у перспективі негативно, травматично може впливати на формування особистості. Кожен із нас повноцінно розвивається тільки тоді, коли відчуває себе фізично та психологічно у безпеці. За часів мого навчання в школі булінг також був, але ніхто не давав цьому чіткого визначення і не вживав дії щодо запобігання,

– зазначила заступниця міністра освіти та науки України Євгенія Смірнова.

Тож у МОН надали відповіді на найпоширеніші питання щодо нової опції:

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Як повідомити про випадки булінгу онлайн?

Зайдіть на сайт АІКОМ та натискайте кнопку "Повідомити про булінг". Реєструйтеся або увійдіть в уже наявний акаунт. Заповнюйте коротку анкету. Заяву можна подавати анонімно чи зазначити свої дані. Натискайте кнопку "Продовжити" та підтверджуйте заяву. Ознайомтеся з рекомендаціями щодо того, як реагувати на булінг.

Чи можна залити анонімну скаргу?

Якщо заяву створює дитина, то вона матиме дві опції:

не зазначати інформацію, яка може її ідентифікувати, тоді заява буде повністю анонімною;

зазначити особисту інформацію, що значно полегшить завдання школі та поліції розвʼязання конкретної ситуації.

Якщо заяву створюють батьки чи інші законні представники, то створити анонімну заяву неможливо.

Чи потрібно зазначати особисту інформацію?

Анонімні заяви можуть розглядати тільки на рівні школи, але якщо ви відчуваєте, що ситуація потребує залучення представників поліції, тоді краще зазначити інформацію, яка може допомогти школі та поліції зв'язатися з вами та допомогти ефективно розвʼязати ситуацію.

Чи потрібно надавати додаткові докази або свідчення, коли повідомляю про булінг?

В анонімній заяві достатньо лише текстово описати випадки булінгу, які відбулися. Якщо ж заяву спрямують у поліцію, то можуть знадобитися докази або свідчення для підтвердження факту булінгу. Це не обов'язково, але значно полегшить процес розслідування.

Що відбувається після того, як надіслав/-ла заяву?

Надіслану заяву отримує директор/-ка школи і протягом доби має відреагувати на звернення: скликати спеціальну комісію, де обговорять цей випадок та визначать подальші дії щодо сторін булінгу у класі, де стався такий випадок.

Якщо потрібно, можуть бути залучені соціальні працівники, представники поліції та інші служби, які мають допомогти розвʼязати ситуацію згідно зі встановленим порядком та законом України.

Чи можуть однокласники дізнатися, що хтось повідомив про булінг?

Ні, заяву можуть бачити лише директор/-ка школи та представники поліції. Працівники школи та поліції будуть діяти лише в інтересах дитини, тому без нагальної потреби ім'я чи будь-яку іншу особисту інформацію ніхто не повідомлятиме іншим.

Що робити, якщо я помітив/-ла булінг, але не є його жертвою?

У такому разі можна самостійно повідомити про те, що хтось зазнає булінгу в школі, та ознайомитися з матеріалами щодо реагування на булінг. Зробити це можна так само анонімно або зазначити своє ім'я.

Що робити, якщо є страх повідомляти про булінг через можливу помсту з боку однокласників?

Подати заяву можна повністю анонімно, але якщо ви все ще сумніваєтеся, то скористайтеся чат-ботом. У ньому можна знайти інформацію щодо того, як реагувати на булінг, підтримати себе та інших тощо.

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Як протидії булінгу допомагатимуть в Офісі освітнього омбудсмена

Протидіяти булінгу на новому рівні у закладах освіти мають намір не лише у міністерстві та поліції, а у Службі освітнього омбудсмена. Нова очільниця Служби Надія Лещик розповіла 24 Каналу, що для неї важливо далі просувати зміни до законодавства, які дозволять захищати учнів від булінгу, зокрема не допускати булерів працювати з дітьми, продовжити строк розгляду справ про булінг у судах до 1 року, захищати від булінгу студентів, адже зараз вони не захищені, та втілювати інші законодавчі ініціативи.



Як і до кого звертатися по допомогу, якщо дитина зазнала знущань / Depositphotos

Згодом вона розповіла, що зміни потребують часу. Однак радить всім, чиї права порушені, письмово фіксувати це.

Якщо це булінг дитини в школі, то для фіксації подайте заяву та зареєструйте її, складіть акт чи інший документ із підписами, зробіть відео, аудіозаписи, залучіть свідків, що й буде підґрунтям для того, щоб ця справа про булінг дійшла до суду,

– уточнила освітня омбудсмен.

Частина справ, за її словами, навіть не потрапляє до суду через неналежне оформлення документів, неякісно зафіксованих фактів. Офіс освітнього омбудсмена при цьому провів мініінформаційну кампанію про те, як писати заяву про булінг, як збирати докази, як має засідати антибулінгова комісія в школі тощо.

Коли я разом із депутатами працювала над законопроєктом про запобігання насильству над дітьми, рекомендувала прописати, що повідомлення від керівника в поліцію про жорстоке поводження з дитиною (булінг) має бути обов'язково письмовим,

– наголосила Лещик.

Як спілкуватися з дітьми, які пережили травматичний досвід

Міносвіти України та дитяча та сімейна психологиня Світлана Ройз також підготували для вчителів рекомендації щодо роботи з дітьми, які пережили травматичний досвід. Практичні поради стосуються як освітнього процесу, так і спілкування та налагодження взаємин із дітьми.

Порадник є безоплатним та доступний за покликанням. Тут є інформація про те, як можна підтримати дитину. А саме:

як діяти, якщо дитина розплакалася під час уроку. Як підтримувати її, щоб вона не ніяковіла перед однокласниками через надмірну увагу;

як ефективно організувати навчання, щоб учням було комфортно і вони не втрачали фокус уваги та ліпше запамʼятовували матеріал;

як виявити причини агресії, протидіяти булінгу та поліпшити взаємодію між дітьми не через обмеження і покарання, а через турботу та увагу.

Як бачимо, на сьогодні є інструменти протидії булінгу та його наслідків, які можуть застосовувати як діти, так і їхні батьки на практиці. Зокрема, це актуально у час війни, яка додала чимало стресу та випробувань. Головне – не залишатись із проблемою наодинці.