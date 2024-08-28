Як полегшити адаптацію дитини до садка: важливі поради батькам від вихователя

В Україні на початку наступного тижня стартує новий навчальний рік. Чимало українських дітей розпочинає новий етап свого життя.

Так, перші дні як у школі, так і у садку є стресом для дітей, адже їхній домашній спосіб життя змінюється на суспільний. Тепер їм потрібно вчитися комунікувати з однолітками та дотримуватися режиму. Батькам також важко відпускати свою дитину у заклад освіти і віддати відповідальність за виховання на цей час іншим людям – вихователям. Директорка Центру гідності дитини Українського католицького університету Христина Шабат натомість розповіла, як правильно адаптувати дитину до садка.

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Як полегшити адаптацію дитини до садка

Не лише діткам, але і їхнім батькам варто підготуватися до того, що тепер малеча відвідуватиме садок та отримуватиме ази виховання від педагогів. Тож важливо зважати на кілька чинників.

Підготовка

Щоб батьки змогли підготуватись і підготувати дітей до змін, адаптацію до садка варто розпочинати заздалегідь. Важливо, аби вихователі і батьки домовились про таку підготовку. Можна і треба завчасно почати регулярно розмовляти з дитиною про те, що скоро вона піде в дитсадок, де буде цікаво, де буде багато друзів і де їй обов'язково сподобається.

Корисною буде анкета про дитину, яку батьки можуть заповнити до початку відвідин і передати вихователю. Запишіть відповіді на запитання:

"Як ви називаєте дитину вдома?";

"Як дитина сигналізує про потребу сходити в туалет?";

"Як дитина сигналізує про потребу у воді та їжі?";

"Як ви зазвичай заспокоюєте дитину?" тощо.

Як полегшити процес адаптації до садочка – дивіться в освітньому серіалі про дошкілля від МОН та ЮНІСЕФ

Поступовість

Перший тиждень у садку є важким для дитини, тож краще починати адаптацію з кількох годин, поступово збільшуючи час перебування.

Батьки і вихователі можуть домовитись про такі правила:

Перший тиждень один із батьків або уповноважена особа може перебувати в садку. Не безпосередньо в кімнаті з дитиною, проте на території садка, у місці, про яке дитина знає та куди може прийти за потреби – наприклад, у роздягальні, в коридорі або у спеціальній кімнаті.

Під час адаптації до садка батьки чітко дотримуються домовленостей із вихователем: не втручаються в процес адаптації, не коментують роботу наставника, не заходять до кімнати, навіть якщо чують плач дитини – чекають, поки вихователь сам приведе малюка до них.

Якщо дитина тікає до батьків, вони лагідно пояснюють: "От бачиш, я ж казала, що чекатиму тебе тут, де ми домовилися, ти даремно хвилювався, ходімо ще трішки пограємося з дітками". Заводять її до кімнати та виходять із неї, коли малюк забавиться.

Під час адаптації до садка батьки чітко дотримуються домовленостей із дитиною: не змінюють місце очікування, приходять у зазначений час (після прогулянки, після обіду), не обманюють.

Батьки формують позитивне ставлення малюка до садка, щоразу хвалять його та підтримують думки про те, що в садочку дуже цікаво та захопливо, розпитують про те, що там відбувалося, з ким подружився тощо.

Ритуали

Для кращої адаптації можна придумати ритуал. Наприклад, цілувати, обіймати, говорити, коли прийдете за малечею, махати рукою на прощання тощо. Якщо дитина вередує, уникайте критики, погроз і шантажу, будьте спокійні. Дорослі теж відчувають дискомфорт від нового колективу на роботі або під час переїзду. Просто ми навчилися контролювати свої емоції, а діти висловлюють їх сльозами.

Розподілення ролей

Що роблять батьки у перший день:

Приводять дитину у визначений час.

Прощаються обіймами, поцілунком, опускаючись на рівень малюка.

Домовляються з дитиною про місце перебування: "Я буду чекати на тебе тут, поки ти пограєшся. Якщо захочеш, прийдеш до мене".

Заводять дитину в групу.

Що робить вихователь:

Зустрічає дитину, опускається на її рівень. "Привіт! Мене звати пані Марія, а тебе як? Дай п'ять! Дуже приємно! Сьогодні буде дуже цікавий день! Ти зустрінеш багато друзів, ходімо я покажу тобі нашу кімнату". Бере за руку та показує іграшки. Коли малюк забавляється, мама виходить із кімнати в домовлене та передбачуване для дитини місце.

Приблизно за годину наставник відчиняє двері, і діти йдуть до своїх батьків. Вихователь підходить до кожного, голосно та при дитині хвалить малюка: "Настуня вже справжня доросла дівчинка, сьогодні так добре бавилася з дітьми / котила м'ячика / тощо". І прощається з дитиною, опускаючись на її рівень.

Щодня ми збільшуємо період адаптації на 30 хвилин. Ми маємо дати дитині час поступово звикнути до нового. Уявіть, що ви прийшли на нову роботу, де не знаєте абсолютно нічого – так само почувається і дитина в садку.

Рутина

Важливо не робити перерв у перші два місяці без поважної причини. Рутина допомагає швидше звикнути до садочка й уникнути маніпулятивної поведінки.

Якщо дитина вранці не хоче йти в садок, це нормально. Адже найкраще їй завжди з батьками, але це не означає, що її хтось ображає в садочку.

Якщо поведінка дитини в садку є деструктивною (кусає, штовхає, б'ється, кидається предметами, вживає ненормативну лексику), педагог негайно інформує про це батьків. Якщо така поведінка є систематичною, керівник садочка може запросити батьків на персональну бесіду або порадити звернутися по допомогу до психолога. Відповідальні за деструктивну поведінку дітей перш за все батьки, навіть якщо вона проявляється лише в садку.

Якщо протягом трьох тижнів прогресу не відбувається, потрібно проконсультуватися з психологом. Можливо, варто зробити перерву або продовжити поступову адаптацію з батьками.

Важливо памʼятати, що психологічний комфорт дітей залежить від ставлення до ситуації дорослого. Поступова та комфортна адаптація формує довіру дітей і батьків до дошкільного закладу, показує професійність та небайдужість, сигналізує про турботу й любов до дітей.