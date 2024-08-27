Про це заявив очільник Міносвіти України Оксен Лісовий на Всеукраїнській освітній конференції "Серпнева-2024".

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Скільки дітей охоплені дошкільною освітою в Україні

Посадовець при цьому зазначив: орієнтуємося на індикатор у 99%. На цю мету повинні бути зорієнтовані наші політики в цій ланці.

Також Лісовий розповів, що в Україні має бути свідоміший вихід учнів із базової в старшу школу.

Сьогодні це відбувається дуже часто просто по інерції. Просто тому, що ми не хочемо ухвалювати рішення та відкладаємо його ще на кілька років,

– вважає міністр.

Раніше перший заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець заявив, що позашкільну освіту МОН розглядає як важливий інструмент швидких адаптивних рішень у сфері освіти. Вона має стати центром розвитку громади. Тож міністерство спільно з громадськістю працює над новою концепцією розвитку позашкільної освіти. Деталі читайте за посиланням.