Об этом заявил глава Минобразования Украины Оксен Лисовой на Всеукраинской образовательной конференции "Августовская-2024".

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Сколько детей охвачены дошкольным образованием в Украине

Чиновник при этом отметил: ориентируемся на индикатор в 99%. На эту цель должны быть сориентированы наши политики в этом звене.

Также Лисовой рассказал, что в Украине должен быть сознательный выход учеников из базовой в старшую школу.

Сегодня это происходит очень часто просто по инерции. Просто потому, что мы не хотим принимать решение и откладываем его еще на несколько лет,

– считает министр.

Ранее первый заместитель министра образования и науки Украины Евгений Кудрявец заявил, что внешкольное образование МОН рассматривает как важный инструмент быстрых адаптивных решений в сфере образования. Оно должно стать центром развития общества. Поэтому министерство совместно с общественностью работает над новой концепцией развития внешкольного образования. Детали читайте по ссылке.