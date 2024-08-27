Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки Украины Евгений Кудрявец во время конференции в Киеве.

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Внешкольное образование должно стать центром развития общества

Чиновник отметил, что МОН смотрит на внешкольное образование как на очень важный инструмент очень быстрых адаптивных решений.

Внешкольное образование должно стать центром развития общества,

– акцентировал заместитель Лисового.

По его словам, в отличие от школы, принятие решений во внешкольном образовании может быть быстрее.

Кудрявец также заявил, что министерство вместе с общественностью работает над новой концепцией развития внешкольного образования.