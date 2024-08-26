Это указано в письме ведомства к руководителям областных администраций об организации 2024/2025 учебного года в учреждениях общего среднего образования. Первый урок МОН советует посвятить чествованию памяти павших Героев.

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На какую тему проведут первый урок в школах

Так, соответствии с Планом мероприятий по празднованию в 2024 году Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины от 21 июня 2024 года № 570, первый урок в новом 2024/2025 учебном году в школах предлагаем посвятить чествованию памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

При подготовке и проведении первого урока "Vincit qui meminit (Побеждает тот, кто помнит)" можно использовать методические рекомендации Украинского института национальной памяти для учебных заведений ко Дню памяти защитников Украины.

Они размещены на сайте Министерства образования и науки Украины по призванию.

Напомним, что в прошлом году МОН советовало провести первым урок на тему "Ты как? Возвращаемся в школу".