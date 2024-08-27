До участі запрошують батьків дошкільнят, школярів та їхніх батьків, студентів профтехів і ЗВО з батьками, а також – усіх небайдужих громадян України.

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Українців закликають взяти участь в опитуванні про стан освіти

Віцепрем'єр Михайло Федоров заявив: ми проводимо багато нарад з тем, що стосуються освіти, але є проблеми, які перебувають поза радарами. Тому хочемо дізнатися в освітян, батьків, студентів і дітей про особливості, які ми ще не ідентифікували.

У МОН натомість зазначають, що відповіді допоможуть визначити реальний стан освіти, виявити нагальні проблеми та спланувати ефективні зміни.

Разом ми зможемо створити освіту майбутнього, –

переконані у Міносвіти.

Опитування триватиме лише 10 днів. Долучитися можна тут.