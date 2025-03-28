Збожеволіти можна від цих варіантів: як сказати українською "афігеть"

Українці часто можуть вживати суржикові слова у щоденному мовленні. Іноді навіть цього не помічаючи.

Однак не варто псувати своє мовлення "паразитами". Тим паче, що в нашій мові іноді на одне суржикове слово своїх хоч греблю гати, зазначає 24 Канал.

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Як правильно сказати українською "афігеть"

Тож варто збагачувати свій словниковий запас цікавими українськими висловами та словами щодня.

Можете почати з того, що заміните зловісне "афігеть" – один з найрозповсюдженіших суржикових вигуків.

Мовознавиця Марія Словолюб запропонувала цікаву підбірку для заміни цього непритаманного нашій мові вигуку. Тож пропонуємо запам'ятати щонайменше 14 влучних українських відповідників. Це такі:

очманіти;

ошаліти;

одуріти;

оскаженіти;

отетеріти;

обезглуздіти;

збожеволіти;

з'їхати з глузду;

сказатися;

остовпіти;

вдуріти;

зваріювати;

наїстися маку;

хоч стій хоч падай.

Як замінити "афігеть" українськими відповідниками: відео

Мовознавиця при цьому наголосила: не вживайте нецензурних слів. В українській без ліку багатогранної, колоритної, вишуканої лексики.

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