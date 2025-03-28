Укр Рус
Освіта Саморозвиток Збожеволіти можна від цих варіантів: як сказати українською "афігеть"
28 березня, 21:59
1

Збожеволіти можна від цих варіантів: як сказати українською "афігеть"

Марія Волошин
Основні тези
  • Мовознавиця Марія Словолюб запропонувала 14 українських відповідників для суржикового слова "афігеть".
  • Серед українських варіантів: очманіти, ошаліти, одуріти, оскаженіти та інші.

Українці часто можуть вживати суржикові слова у щоденному мовленні. Іноді навіть цього не помічаючи.

Однак не варто псувати своє мовлення "паразитами". Тим паче, що в нашій мові іноді на одне суржикове слово своїх хоч греблю гати, зазначає 24 Канал

Дивіться також "Вєна" – це суржик: як правильно українською звучить назва столиці

Як правильно сказати українською "афігеть"

Тож варто збагачувати свій словниковий запас цікавими українськими висловами та словами щодня. 

Можете почати з того, що заміните зловісне "афігеть" – один з найрозповсюдженіших суржикових вигуків.

Мовознавиця Марія Словолюб запропонувала цікаву підбірку для заміни цього непритаманного нашій мові вигуку. Тож пропонуємо запам'ятати щонайменше 14 влучних українських відповідників. Це такі:

  • очманіти;
  • ошаліти;
  • одуріти;
  • оскаженіти;
  • отетеріти;
  • обезглуздіти;
  • збожеволіти;
  • з'їхати з глузду;
  • сказатися;
  • остовпіти;
  • вдуріти;
  • зваріювати;
  • наїстися маку;
  • хоч стій хоч падай. 

Як замінити "афігеть" українськими відповідниками: відео 

Мовознавиця при цьому наголосила: не вживайте нецензурних слів. В українській без ліку багатогранної, колоритної, вишуканої лексики.

Раніше ми також розповідали, які 10 слів польська мова запозичила в української. 