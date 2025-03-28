Збожеволіти можна від цих варіантів: як сказати українською "афігеть"
- Мовознавиця Марія Словолюб запропонувала 14 українських відповідників для суржикового слова "афігеть".
- Серед українських варіантів: очманіти, ошаліти, одуріти, оскаженіти та інші.
Українці часто можуть вживати суржикові слова у щоденному мовленні. Іноді навіть цього не помічаючи.
Однак не варто псувати своє мовлення "паразитами". Тим паче, що в нашій мові іноді на одне суржикове слово своїх хоч греблю гати, зазначає 24 Канал.
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Як правильно сказати українською "афігеть"
Тож варто збагачувати свій словниковий запас цікавими українськими висловами та словами щодня.
Можете почати з того, що заміните зловісне "афігеть" – один з найрозповсюдженіших суржикових вигуків.
Мовознавиця Марія Словолюб запропонувала цікаву підбірку для заміни цього непритаманного нашій мові вигуку. Тож пропонуємо запам'ятати щонайменше 14 влучних українських відповідників. Це такі:
- очманіти;
- ошаліти;
- одуріти;
- оскаженіти;
- отетеріти;
- обезглуздіти;
- збожеволіти;
- з'їхати з глузду;
- сказатися;
- остовпіти;
- вдуріти;
- зваріювати;
- наїстися маку;
- хоч стій хоч падай.
Як замінити "афігеть" українськими відповідниками: відео
Мовознавиця при цьому наголосила: не вживайте нецензурних слів. В українській без ліку багатогранної, колоритної, вишуканої лексики.
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