Сойти с ума можно от этих вариантов: как сказать по-украински "афігеть"

Украинцы часто могут употреблять суржиковые слова в ежедневной речи. Иногда даже этого не замечая.

Однако не стоит портить свою речь "паразитами". Тем более, что в нашем языке иногда на одно суржиковое слово своих хоть пруд пруди, отмечает 24 Канал.

Смотрите также "Вена" – это суржик: как правильно на украинском звучит название столицы

Как правильно сказать на украинском "афигеть"

Поэтому стоит обогащать свой словарный запас интересными украинскими выражениями и словами ежедневно.

Можете начать с того, что замените зловещее "афігеть" – один из самых распространенных суржиковых восклицаний.

Языковед Мария Словолюб предложила интересную подборку для замены этого несвойственного нашему языку восклицания. Поэтому предлагаем запомнить по меньшей мере 14 точных украинских соответствий. Это такие:

очманіти;

ошаліти;

одуріти;

оскаженіти;

отетеріти;

обезглуздіти;

збожеволіти;

з'їхати з глузду;

сказатися;

остовпіти;

вдуріти;

зваріювати;

наїстися маку;

хоч стій хоч падай.

Как заменить "афігеть" украинскими аналогами: видео

Языковед при этом подчеркнула: не употребляйте нецензурных слов. В украинском без счета многогранной, колоритной, изысканной лексики.

Ранее мы также рассказывали, какие 10 слов польский язык позаимствовал у украинского.