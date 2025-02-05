Немало наших слов бытует, в частности, в языке польском. Филолог Мария Словолюб в своем тиктоке озвучила десять таких слов, отмечает 24 Канал.

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Какие слова польский язык позаимствовал у украинского

Вот эти украинские слова, которые обогатили язык страны-соседки:

воля;

доля;

хата;

оберіг;

вишня;

борщ;

квас;

нагайка;

город;

городище;

відьма.

И это далеко не весь перечень украинских слов, которые обогатили язык соседней страны.

Знайте, что отдельные слова могут быть и в польском, и в украинском языке. Но это не всегда означает, что кто-то от кого-то заимствовал. Ведь и польский, и украинский – это славянские языки. Поэтому им свойственно иметь что-то общее,

– прокомментировала языковед.

Также она отметила: довольно часто замечает, что украинцы могут "болеть" на неполноценность.

То, что на самом деле принадлежит нам, вы присваиваете или дарите другим языкам или национальностям. Не делайте этого – цените свое! И заботьтесь о языке,

– подчеркнула Словолюб.

Какие слова польский язык позаимствовал из украинского: видео

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