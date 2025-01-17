Слово "прям" является достаточно распространенным и его используют как слово-паразит. А как его можно заменить, выясняет 24 Канал в рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском", ссылаясь на тикток языковеда Марии Словолюб.
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Что означает то слово "прям"
Слово "прям" – не имеет конкретного значения. Оно в разговоре используется как усилительная частица – эмоциональное дополнение содержания разговора или отрицание чего-то. Но важно, что данное слово – русизм. Поэтому его следует заменить украинскими аналогами – а их немало.
Типичные конструкции со словом "прям" и какими словами их следует заменить:
Если это отрицание:
прямо так "Ага, прям так взяли на работу" – "просто так" "Ага, просто так взяли на работу".
Если это это указание на что-то:
прямо так – "саме так" / "дійсно так" "Саме так, як я хотів"; "Саме те, що я хотів"; "Це дійсно те, що вам підходить".
прям туда – "прямо туди", "просто туди".
Если это эмоциональное усиление:
прям дорого / прям круто / прям красиво / прям честно
Здесь слово "прям" усиливает искренность или восхищение, или симпатию. Поэтому можем использовать украинские соответствия:
- "дійсно";
- "справді";
- "напрочуд";
- "вельми";
- "доволі";
- "вкрай";
- "надзвичайно".
"Це дійсно правда";
"Це справді мені до вподоби";
"Напрочуд гарно";
"Вельми чесно";
"Надзвичайно круто / гарно".
Едва ли не самую распространенную фразу "Прям не знаю!" замените на:
- Просто не знаю!,
- Геть не знаю!,
- Навіть не знаю!
- Що сказати!
- Вовіть не знаю!
Чем можно заменить "прям": смотрите видео
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