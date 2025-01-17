Слово "прям" является достаточно распространенным и его используют как слово-паразит. А как его можно заменить, выясняет 24 Канал в рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском", ссылаясь на тикток языковеда Марии Словолюб.

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Что означает то слово "прям"

Слово "прям" – не имеет конкретного значения. Оно в разговоре используется как усилительная частица – эмоциональное дополнение содержания разговора или отрицание чего-то. Но важно, что данное слово – русизм. Поэтому его следует заменить украинскими аналогами – а их немало.

Типичные конструкции со словом "прям" и какими словами их следует заменить:

Если это отрицание:

прямо так "Ага, прям так взяли на работу" – "просто так" "Ага, просто так взяли на работу".

Если это это указание на что-то:

прямо так – "саме так" / "дійсно так" "Саме так, як я хотів"; "Саме те, що я хотів"; "Це дійсно те, що вам підходить".

прям туда – "прямо туди", "просто туди".

Если это эмоциональное усиление:

прям дорого / прям круто / прям красиво / прям честно

Здесь слово "прям" усиливает искренность или восхищение, или симпатию. Поэтому можем использовать украинские соответствия:

"дійсно";

"справді";

"напрочуд";

"вельми";

"доволі";

"вкрай";

"надзвичайно".

"Це дійсно правда";

"Це справді мені до вподоби";

"Напрочуд гарно";

"Вельми чесно";

"Надзвичайно круто / гарно".

Едва ли не самую распространенную фразу "Прям не знаю!" замените на:

Просто не знаю!,

Геть не знаю!,

Навіть не знаю!

Що сказати!

Вовіть не знаю!

Чем можно заменить "прям": смотрите видео

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