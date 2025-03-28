Однак не варто псувати своє мовлення "паразитами". Тим паче, що в нашій мові іноді на одне суржикове слово своїх хоч греблю гати, зазначає 24 Канал.

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Як правильно сказати українською "афігеть"

Тож варто збагачувати свій словниковий запас цікавими українськими висловами та словами щодня.

Можете почати з того, що заміните зловісне "афігеть" – один з найрозповсюдженіших суржикових вигуків.

Мовознавиця Марія Словолюб запропонувала цікаву підбірку для заміни цього непритаманного нашій мові вигуку. Тож пропонуємо запам'ятати щонайменше 14 влучних українських відповідників. Це такі:

  • очманіти;
  • ошаліти;
  • одуріти;
  • оскаженіти;
  • отетеріти;
  • обезглуздіти;
  • збожеволіти;
  • з'їхати з глузду;
  • сказатися;
  • остовпіти;
  • вдуріти;
  • зваріювати;
  • наїстися маку;
  • хоч стій хоч падай.

Як замінити "афігеть" українськими відповідниками: відео

Мовознавиця при цьому наголосила: не вживайте нецензурних слів. В українській без ліку багатогранної, колоритної, вишуканої лексики.

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