У Греції запрацював український освітній хаб

Географія українських освітніх хабів стала ширшою. Тепер здобути українську освіту чи інші знання можна у столиці Греції – Афінах.

Українські освітні хаби – це цифрові освітні центри (DLC). Тут українські діти можуть надолужувати освітні втрати, здобувати освіту за українською програмою, а також набувати потрібних для життя навичок, насамперед йдеться про soft skills.

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Про батьків чи представників також попіклувалися, то ж тут їм є чим себе зайняти. Наприклад, є можливість опанувати нову цікаву професію, або ж поглибити знання у певній сфері.

Новий освітній хаб у Греції

Український освітній хаб в Афінах став 21 закладом мережі хабів, які працюють з початку повномасштабного вторгнення. Окрім України такі центри вже працюють у Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії, Болгарії, Швейцарії, Німеччині, Іспанії, Австрії та Великій Британії.

Як повідомили у МОН, відкриття освітнього центру в Греції стало можливим завдяки активній участі українців. Свій вагомий внесок у процес зробили Асоціація інноваційної та цифрової освіти та засновники Українського будинку у Греції Ірина та Олександр Бортники.

Мережа українських освітніх хабів буде розширюватися. Зокрема, найближчим часом планують розширити мережу закладів на всі регіони України, особливо ті, які постраждали від війни. Також освітні центри відкриють у тих країнах, в яких досі перебуває багато українських дітей.