Украинские образовательные хабы – это цифровые образовательные центры (DLC). Здесь украинские дети могут наверстывать образовательные потери, получать образование по украинской программе, а также приобретать нужные для жизни навыки, прежде всего речь идет о soft skills.

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О родителях или представителях также позаботились, так что здесь им есть чем себя занять. Например, есть возможность овладеть новой интересной профессией, или углубить знания в определенной сфере.

Новый образовательный хаб в Греции

Украинский образовательный хаб в Афинах стал 21 заведением сети хабов, работающих с начала полномасштабного вторжения. Кроме Украины, такие центры уже работают в Польше, Словакии, Венгрии, Чехии, Болгарии, Швейцарии, Германии, Испании, Австрии и Великобритании.

Как сообщили в МОН, открытие образовательного центра в Греции стало возможным благодаря активному участию украинцев. Свой весомый вклад в процесс внесли Ассоциация инновационного и цифрового образования и основатели Украинского дома в Греции Ирина и Александр Бортники.

Сеть украинских образовательных хабов будет расширяться. В частности, в ближайшее время планируют расширить сеть заведений на все регионы Украины, особенно пострадавшие от войны. Также образовательные центры откроют в тех странах, где до сих пор находится много украинских детей.