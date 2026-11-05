В Україні створять Агенцію прикладних досліджень: шукають фахівців

МОН України шукає фахівців до команди Агенції прикладних досліджень. Вона допомагатиме підприємствам і вченим спільно створювати технології, випробовувати прототипи та впроваджувати розробки у виробництво.

Надіслати резюме можна до 23 листопада 2026 року. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Чим займатиметься Агенція

Агенція стане точкою взаємодії між українським бізнесом, університетами та науковими установами. Її завдання – супроводжувати партнерів на всьому шляху: від визначення технологічної проблеми підприємства й пошуку наукової команди до практичного застосування результатів та оцінювання їхнього економічного ефекту.

Робота охоплюватиме весь цикл співпраці науки та бізнесу:

Вивчення потреб підприємств і підготовка технологічних запитів.

Пошук партнерів і підтримка науковців.

Супровід досліджень і перевірка результатів.

Інтелектуальна власність і вихід на ринок.

Підтримка інноваційної інфраструктури.

Оцінювання впровадження та економічного ефекту.

Кого запрошують до команди

Відкривають набір на такі посади:

Робота передбачає повну зайнятість в офісі в Києві, офіційне працевлаштування та всі гарантії відповідно до законодавства України.

Як подати заявку

Надіслати резюме треба до 23 листопада 2026 року на електронну адресу innovations@mon.gov.ua. У темі листа обов’язково зазначте точну назву вакансії, на яку претендуєте.

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