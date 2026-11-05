В Україні створять Агенцію прикладних досліджень: шукають фахівців
МОН України шукає фахівців до команди Агенції прикладних досліджень. Вона допомагатиме підприємствам і вченим спільно створювати технології, випробовувати прототипи та впроваджувати розробки у виробництво.
Надіслати резюме можна до 23 листопада 2026 року. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.
Чим займатиметься Агенція
Агенція стане точкою взаємодії між українським бізнесом, університетами та науковими установами. Її завдання – супроводжувати партнерів на всьому шляху: від визначення технологічної проблеми підприємства й пошуку наукової команди до практичного застосування результатів та оцінювання їхнього економічного ефекту.
Робота охоплюватиме весь цикл співпраці науки та бізнесу:
Вивчення потреб підприємств і підготовка технологічних запитів.
Пошук партнерів і підтримка науковців.
Супровід досліджень і перевірка результатів.
Інтелектуальна власність і вихід на ринок.
Підтримка інноваційної інфраструктури.
Оцінювання впровадження та економічного ефекту.
Кого запрошують до команди
Відкривають набір на такі посади:
Керівник Агенції прикладних досліджень.
Заступник керівника Агенції прикладних досліджень.
Старший науковий співробітник (фахівець з економічних питань трансферу технологій).
Науковий співробітник (фахівець з питань інтелектуальної власності).
Молодший науковий співробітник (фахівець з питань трансферу технологій).
Провідний інженер (фахівець з питань цифрової інфраструктури).
Робота передбачає повну зайнятість в офісі в Києві, офіційне працевлаштування та всі гарантії відповідно до законодавства України.
Як подати заявку
Надіслати резюме треба до 23 листопада 2026 року на електронну адресу innovations@mon.gov.ua. У темі листа обов’язково зазначте точну назву вакансії, на яку претендуєте.
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