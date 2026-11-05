В Украине создадут Агентство прикладных исследований: ищут специалистов

Агентство прикладных исследований / Magnific
МОН Украины ищет специалистов для команды Агентства прикладных исследований. Оно будет помогать предприятиям и ученым совместно разрабатывать технологии, тестировать прототипы и внедрять разработки в производство.
Резюме можно отправить до 23 ноября 2026 года. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Чем будет заниматься Агентство
Агентство станет точкой взаимодействия между украинским бизнесом, университетами и научными учреждениями. Его задача – сопровождать партнеров на всем пути: от определения технологической проблемы предприятия и поиска научной команды до практического применения результатов и оценки их экономического эффекта.
Работа будет охватывать весь цикл сотрудничества науки и бизнеса:
Изучение потребностей предприятий и подготовка технологических запросов.
Поиск партнеров и поддержка ученых.
Сопровождение исследований и проверка результатов.
Интеллектуальная собственность и выход на рынок.
Поддержка инновационной инфраструктуры.
Оценка внедрения и экономического эффекта.
Кого приглашают в команду
Открыт набор на такие должности:
Руководитель Агентства прикладных исследований.
Заместитель руководителя Агентства прикладных исследований.
Старший научный сотрудник (специалист по экономическим вопросам трансфера технологий).
Научный сотрудник (специалист по вопросам интеллектуальной собственности).
Младший научный сотрудник (специалист по вопросам трансфера технологий).
Ведущий инженер (специалист по вопросам цифровой инфраструктуры).
Работа предполагает полную занятость в офисе в Киеве, официальное трудоустройство и все гарантии в соответствии с законодательством Украины.
Как подать заявку
Резюме необходимо прислать до 23 ноября 2026 года на электронный адрес innovations@mon.gov.ua. В теме письма обязательно укажите точное название вакансии, на которую претендуете.
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