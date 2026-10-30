Ученые в Украине получили двухлетние ежемесячные стипендии

Наука в Украине / Magnific

Около двух тысяч научных и научно-педагогических работников в Украине получили государственные стипендии. Они были предоставлены по итогам рейтинговой оценки в Национальной системе исследователей Украины.

Adv Финансирование стипендий будет осуществляться за счет государственного бюджета. Об этом говорится в приказе МОН Украины. Кто и какую стипендию будет получать Размер государственной стипендии составляет 10 000 гривен в месяц. Ее будут выплачивать по основному месту работы исследователей. В МОН отмечают, что стипендии позволяют перейти к дополнительной персональной поддержке ученых, работающих в нашей стране. Ученые будут получать выплаты с октября 2026 года по сентябрь 2028 года. Всего в рамках этой программы предусмотрено 2 650 государственных стипендий. В настоящее время продолжается дополнительное рассмотрение материалов Экспертной комиссией и подтверждение необходимых сведений и документов. При условии подтверждения соответствия установленным требованиям и завершения необходимых процедур стипендии таким исследователям будут назначаться следующими волнами отдельными приказами МОН. 32 аспирантам присудили президентскую стипендию Министерство образования и науки Украины недавно также определило аспирантов, которые будут получать академические стипендии президента в 2026/2027 учебном году. Стипендиатов – 32.

Ежемесячный размер стипендии составляет 23 700 гривен.

В МОН отмечают, что поддержку получат молодые исследователи, продемонстрировавшие весомые научные результаты и активно участвующие в развитии украинской науки.

В этом году от вузов, находящихся в ведении МОН, поступило 47 ходатайств о назначении стипендий. По результатам рассмотрения документов коллегия МОН рекомендовала 32 аспиранта, научные достижения которых соответствуют установленным критериям отбора.

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