Ученые в Украине получили двухлетние ежемесячные стипендии

Наука в Украине / Magnific
Около двух тысяч научных и научно-педагогических работников в Украине получили государственные стипендии. Они были предоставлены по итогам рейтинговой оценки в Национальной системе исследователей Украины.
Финансирование стипендий будет осуществляться за счет государственного бюджета. Об этом говорится в приказе МОН Украины.
Кто и какую стипендию будет получать
Размер государственной стипендии составляет 10 000 гривен в месяц. Ее будут выплачивать по основному месту работы исследователей.
В МОН отмечают, что стипендии позволяют перейти к дополнительной персональной поддержке ученых, работающих в нашей стране.
Ученые будут получать выплаты с октября 2026 года по сентябрь 2028 года.
Всего в рамках этой программы предусмотрено 2 650 государственных стипендий.
В настоящее время продолжается дополнительное рассмотрение материалов Экспертной комиссией и подтверждение необходимых сведений и документов.
При условии подтверждения соответствия установленным требованиям и завершения необходимых процедур стипендии таким исследователям будут назначаться следующими волнами отдельными приказами МОН.
32 аспирантам присудили президентскую стипендию
Министерство образования и науки Украины недавно также определило аспирантов, которые будут получать академические стипендии президента в 2026/2027 учебном году. Стипендиатов – 32.
Ежемесячный размер стипендии составляет 23 700 гривен.
В МОН отмечают, что поддержку получат молодые исследователи, продемонстрировавшие весомые научные результаты и активно участвующие в развитии украинской науки.
В этом году от вузов, находящихся в ведении МОН, поступило 47 ходатайств о назначении стипендий. По результатам рассмотрения документов коллегия МОН рекомендовала 32 аспиранта, научные достижения которых соответствуют установленным критериям отбора.
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