Альтернатива вступу у виш є: що робити, якщо не склав НМТ

Цьогоріч для вступу на бакалаврат у виш треба подати результати національного мультипредметного тесту. Виняток зроблять лише для частини абітурієнтів-пільговиків.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Оsvita.ua. Подавати для вступу можна, до слова, результати НМТ не лише 2025 року, а й 2022, 2023 або 2024 року.

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Які є альтернативи вступу у виш?

Якщо ж ви складали НМТ лише цьогоріч і провалили його, то треба подумати про альтернативи вступу до вишу.

Шлях 1. Вступ до коледжів

Абітурієнти можуть у такому разі вступати до коледжів. За три роки (переважно 2 роки 10 місяців) ви здобудете освітній ступінь "фаховий молодший бакалавр". Опісля можете вступити до вишу на скорочений термін навчання.

Для вступу до коледжу абітурієнти мають скласти творчий конкурс (на визначені спеціальності) або пройти індивідуальну співбесіду в закладі освіти. Останній може самостійно визначає форму такої співбесіди. У деяких коледжах це може бути усний іспит, у деяких – тестування з визначених предметів тощо.

Також вступники, які планують навчатись виключно на контракті, можуть вступити лише за результатами розгляду мотиваційного листа.

Подати заяви про вступ до коледжів абітурієнти можуть з 5 до 26 липня.

Також можливий додатковий набір на контракт за умови зарахування не пізніше 20 жовтня.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Шлях 2. Вступ до профтехів

Без результатів НМТ можна вступити до профтеху та за рік-півтора отримати першу професію.

Для конкурсного відбору, етапи якого кожний профтех визначає самостійно, зазвичай використовують шкільне свідоцтво про освіту (атестат). Рейтинг вступників формують за середнім балом документа про повну загальну середню освіту.

Шлях 3. Gap year

Можна ще обрати Gap year чи Post Graduate year – "вільний" рік між випуском зі школи та вступом до університету. Практика популярна в Європі й Америці. Цей рік використовують як перерву між переходом від одного типу навчання до іншого. Вступник має час подумати, чим хоче займатися.

У цей час можна волонтерити, подорожувати, тимчасово працювати, проходити курси тощо.