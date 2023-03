Роман українського письменника включили до лонг-листа престижної літературної премії

Роман українського письменника Андрія Куркова "Львівська гастроль Джимі Хендрікса" потрапив до лонг-листа однієї з найпрестижніших премій – Букерівської. Шорт-лист з шести книг буде оголошено 18 квітня в Лондоні.

Зазначимо, що Міжнародна Букерівська премія існує з 1969 року і займає за рівнем уваги професіоналів та читачів друге місце після Нобелівської премії з літератури. Переможці (автор з перекладачем) отримають по 25 тисяч фунтів стерлінгів (понад 1,1 мільйона гривень).

Важливо 18 найкращих книг: оголосили переможців всеукраїнського конкурсу "Книжка року"

До списку із 13 книг потрапили твори із 12 країн. На премію навіть номінували найстарішого письменника, якому 89 років. Також серед письменників є кінорежисер, чотири поети, два колишні охоронці та письменник, який оголосив себе "мертвим".

Також до лонг-листа Букерівської премії увійшов український письменник Андрій Курков зі своїм романом "Львівська гастроль Джимі Хендрікса", який було видано в Україні 2012 року.



Обкладинка роману Андрія Куркова / Фото з відкритих даних

Вибір було зроблено зі 134 книг. Шорт-лист з шести книг буде оголошено на Лондонському книжковому ярмарку 18 квітня, а переможця визначать на церемонії, яка відбудеться 23 травня в Лондоні.

Повний список книг, які потрапили у лонг-лист Букерівської премії:

Jimi Hendrix Live in Lviv ("Львівська гастроль Джиммі Хендрікса") Андрія Куркова, переклад – Рубен Вуллі

Ninth Building ("Дев'ята будівля") Цзоу Цзінчжі, переклад – Джеремі Тіанг

A System So Magnificent It Is Blinding ("Система настільки чудова, що засліплює") Аманди Свенссон, переклад – Нікола Смоллі

Still Born ("Все ще народжений") Гвадалупе Неттель, переклад – Розалінд Гарві

Pyre ("Вогнище") Перумал Муруган, переклад – Аніруддхан Васудеван

While We Were Dreaming ("Поки ми мріяли") Клеменс Маєр, переклад – Кеті Дербішир

The Birthday Party ("Вечірка в День народження") Лоран Мовінье, переклад – Даніель Левін Бекер

Is Mother Dead ("Мати мертва") Вігдіс Герт, переклад – Шарлотта Барслунд

Standing Heavy ("Важко втомлюючи") GauZ', переклад – Френк Вінн

Time Shelter ("Притулок часу") Георгі Господінов, переклад – Анджела Родель

The Gospel According to the New World ("Євангеліє від Нового світу") Маріз Конде, переклад – Річард Філкокс

Whale ("Кіт") Чон Мен Кван, переклад – Чі Янг Кім

Boulder ("Валун") Єва Бальтасар, переклад – Джулія Санчес.

Що відомо про Букерівську премію 2023 року Журі очолює лауреат премії, франко-марокканський романіст Лейла Слімані. Також до складу журі входять: оин із провідних британських перекладачів Віллем Блекер, малайзійський письменник Тан Тван Енг, письменник та критик The New Yorker Парул Сегал та літературний редактор Financial Times Фредерік Штудеманн.



Журі обирає найкращий твір міжнародної художньої літератури, перекладений англійською мовою та опублікований у Великій Британії чи Ірландії з 1 травня 2022 по 30 квітня 2023 року.

Цікаво, що британське видання The Guardian поставило прізвище Куркова на перше місце у списку з 13 претендентів, де є такі гучні імена як, наприклад, Маріз Конде, яку давно пророкують у нобелівські лауреатки.

Зазначимо, що Андрій Курков народився в Росії, проте він є українським письменником, адже з раннього дитинства жив у Києві, а з 2014 року почав писати книжки українською мовою.

Раніше видання DW запитувало в письменника про його ставлення до Росії. Він відповів одним словом – гнів і додав, що йому дуже соромно за своє російське походження. "Ненависть я відчуваю скрізь. Вона є, і буде, і залишиться", – сказав Курков.

До слова, 9 березня 2023 року Комітет з Національної премії імені Тараса Шевченка вперше в історії існування премії, тобто з 1961 року, не оприлюднив імена лауреатів Шевченківської премії. Через це виник скандал. Крім того, один із лауреатів мав зв'язки з Росією. Деталі – читайте у нашій статті.