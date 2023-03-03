Які книги стали найкращими

Пресслужба конкурсу "Книжка року-2022" оприлюднила результати. Там додали, що цього року було 39 експертів, хоча до війни було вдвічі більше.

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Крім того, через війну також не присудили ґран-прі конкурсу, адже переможця зазвичай визначають голосуванням усіх експертів під час спільного зібрання.

Отож, журі оцінювали понад 450 видань у рейтингу "Книжка року-2022". 18 книг перемогли у 7 різних номінаціях.

Книги у номінації "Обрії"

Науково-популярна література – Рустам Гаджієв "Лінгвістика на карті світу. Непорозуміння, кримінал та інтриги в різних мовах"

Бізнес / економіка / успіх – Чалмерс Джонсон "Японське економічне диво. Як професійна влада та бізнес збудували провідну економіку світу"

Публіцистика / сучасні мемуари – Еліот Гіґґінс "Ми – Bellingcat. Онлайн-розслідування міжнародних злочинів та інформаційна війна з Росією"

Спеціальна й адаптаційна література / стиль життя – Майор Ганс фон Дах "Тотальний опір. У 2-х частинах"

Книги у номінації "Хрестоматія"

Художня класика – "Вибраний Стефан Ґеорґе" у 2-х томах.

Хрестоматія / життєписи – "Агатангел Кримський – Іван Франко. Епістолярні діалоги" (1890 – 1904).

Літературознавство і критика – Григорій Костюк. Вибрані праці у 5 томах. "Том 2: Літературознавство. Критика".

Книги у номінації "Дитяче свято"

Книжки для малечі – Оксана Лущевська / Катя Степаніщева "Це тиха ніч, мій астронавте".

Література для молодших школярів – Віктор Гаркуша "Королевич і Залізний Вовк".

Література для школярів середніх класів – Ірина Тараненко "Книга-мандрівка. Незалежні".

Література для юнацтва – Анастасія Нікуліна, Олег Бакулін "Я іду шукати" та Юля Смаль "Вибухова історія людства".

Книги у номінації "Красне письменство"

Сучасна українська проза / есеїстика / драматургія – Оксана Забужко "Найдовша подорож".

Жанрова література – Володимир Лис "Вифлеєм" та Андрій Семʼянків "Танці з кістками".

Сучасна зарубіжна проза / есеїстика / драматургія – Стівен Кінг. "Біллі Саммерс", Ольга Токарчук "Момент ведмедя".

Поезія / афористика – Тарас Федюк "Кенотаф".

Номінація "СОФІЯ"

Філософія / антропологія / психологія - Тарас Лютий "Сковорода. Самовладання". – К.: Темпора, 632 с.

Політологія / соціологія / культурологія – Джованна Броджі "Культурний поліморфізм українського світу". – К.: Дух і Літера, 520 с.

Книги у номінація "Минувшина"

Популярні видання / історична публіцистика – Едуард Андрющенко "Архіви КҐБ. Невигадані історії".

Номінація "Візитівка"

Малярство / фотографія / пластика – Мирослава Мудрак "Образний світ Георгія Нарбута і творення українського"

Архітектура / дизайн / театр / кіно / музика / спеціальні дослідження – Сергій Тримбас "Богдан Ступка. Метаморфози; Іван Миколайчук. Містерії долі"

Краєзнавча і туристична література / етнографія / історія повсякдення / дорожні нотатки – Юзеф Тішнер "Історія філософії по-гуцульськи" й Громовиця Бердник "Заповіт Мольфара"

Повні списки й результати – дивіться за цим посиланням.