З 2013 року за кордоном поступово зростає інтерес до української літератури. Якщо раніше у 2021 році було близько 120 перекладів різних книг, то у 2022 році стався суттєвий стрибок.

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Так, за минулий рік іноземці купили права на переклад понад 230 книжок українських авторів. Серед видавців найбільше прав на українські книжки за кордон продали "Видавництво Старого Лева", "Ранок" та Vivat.

Наприклад, серед країн, які найбільше купують права на книги “Видавництва Старого Лева” – Південна Корея, Чехія та Польща. Водночас книгами від Vivat найбільше цікавляться у Польщі, Грузії, Литві та Латвії.

Яких авторів читають найбільше

Іноземців найбільше цікавлять відомі українські автори:

Сергій Жадан,

Оксана Забужко,

Юрій Андрухович,

Андрій Курков,

Тетяна Малярчук.

Також зазначимо, що за останній рік в іноземців зріс інтерес до української ветеранської літератури та авторів, які приєдналися до лав захисників або волонтерять. Це, наприклад, Артем Чех, Артем Чапай, Олександр Михед, Валерій Маркус, Андрій Любка, Катерина Калитко, Мар’яна Савка, Тамара Горіха Зерня.

До слова, у 2022 році найбільш популярними серед українців серед українців виявилися такі іноземні книги: "Кров і попіл" Дженніфер Л. Арментраут, "1984" Джорджа Орвелла та"Мистецтво війни" Сунь-Цзи.