Окрім книг для саморозвитку, на другому місці за популярністю серед наших земляків опинилися видання, пов'язані із психологією та мотивацією. На третій сходинці – література для дітей і підлітків.

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Які книги найбільше купували українці у 2022 році

На четвертому місці опинилася документалістика, публіцистика та хроніки.

На п'ятому – сучасна українська проза.

Далі йдуть біографії, мемуари, детективи, трилери та навчальна література.

Після них українці найбільше цікавилися книгами з історії та військової справи.

Купували також українську класику, фантастику, поезію і навіть езотерику.

Найбільш популярними виявилися такі книги:

"Кров і попіл" Дженніфер Л. Арментраут;

"1984" Джорджа Орвелла;

"Мистецтво війни" Сунь-Цзи.



Які книги найбільше купували українці у 2022 році / інфографіка Укрінформу

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