Окрім книг для саморозвитку, на другому місці за популярністю серед наших земляків опинилися видання, пов'язані із психологією та мотивацією. На третій сходинці – література для дітей і підлітків.
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Які книги найбільше купували українці у 2022 році
На четвертому місці опинилася документалістика, публіцистика та хроніки.
На п'ятому – сучасна українська проза.
Далі йдуть біографії, мемуари, детективи, трилери та навчальна література.
Після них українці найбільше цікавилися книгами з історії та військової справи.
Купували також українську класику, фантастику, поезію і навіть езотерику.
Найбільш популярними виявилися такі книги:
- "Кров і попіл" Дженніфер Л. Арментраут;
- "1984" Джорджа Орвелла;
- "Мистецтво війни" Сунь-Цзи.
Які книги найбільше купували українці у 2022 році / інфографіка Укрінформу
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