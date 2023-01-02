Відтак батьки часто думають, яку корисну книгу подарувати дитині. І віддати перевагу паперовому чи електронному варіантові?

Читайте Вчіть колядки та робіть дідуха: українці можуть дізнатися все про українське Різдво на курсі

Яку книгу подарувати дитині на Різдво

Якщо батьки хочуть подарувати дитині різдвяний настрій варто придивитися до таких книг.

Книжка для дитини до 6 років

Карін-Марі Амйо – Прекрасні бабусині казочки

Книга містить невеликі історії про шляхетного Пана Оленя та мишку Цибульку. Також про стареньку бабусю, яка спекла пиріг, велетня-одинака та інших героїв. Натомість святкову атмосферу подарує історія про родину кроликів та їхні різдвяні капчики. До того ж видання містить красиві ілюстрації.

Фрідерун Райхенштеттер – Різдвяна Мишка у зимовій країні чудес. Адвент календар

Книга містить 24 різдвяні історії про маленьку мишку. Вона напередодні Різдва отримала повідомлення від Санти. Той же сповістив, що не може прибути до лісу на свято. Мишка натомість думає, як зарадити.

Виданням, до слова, можна користуватися як адвент-календарем. Книга також містить захопливі ілюстрації.

Міріам Манн – Метушня у різдвяній школі

Врятувати Санту і свято намагаються також герої книжки "Метушня у різдвяній школі". Ця історія також є доволі дотепною. Це історія про Різдвяну школу на далекій Півночі. У ній викладає Санта: навчає маленьких оленят, різдвяних янголят та ельфів всього про Різдво. Однак одного разу він втрачає пам'ять. А діти очікують на подарунки…

Аннетте Амргайн – Лист на Різдво

У цій книзі – світлі та зворушливі різдвяні історії. Вони про єнотеня Пака, який мріє про привітання на Різдво. Також про білочку Плямку, яка очолила хор лісових звірів.

Стефанія Леонарді Гартлі – Про магію і чари. Найкрасивіші казки

У цій книзі діти зустрінуть героїв 12 казок братів Грімм, Клеменса Брентано та французької казкарки мадам д'Онуа. Без сумніву, ці казки зачаровують та вразять вашу дитину.

До теми "Лайфхаки для інфлюенсерів без хайпу": про які іншомовні слова краще забути, говорячи про свята

Книжки для дітей, старших 12 років