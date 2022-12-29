Музей Івана Гончара за підтримки Українського культурного фонду та EdEra розробили онлайн-курс про різдвяні традиції у межах освітнього проєкту "Знай свою Україну". Завдяки йому ви вивчите гарні колядки на свята та ознайомитись з унікальними традиціями нашого народу.
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Українцям пропонують пройти курс про Різдво
Курс містить теоретичну частину та інтерактивні практичні завдання. Навчальні відео тут невеликі – до 8 хвилин.
На цьому онлайн-курсі ви дізнаєтесь більше про різдвяні обряди й символи, страви, одяг, народне мистецтво, а також про причини та значення традицій у повсякденному житті українців.
Відтак ви зможете зробити дідуха, зварити кутю та вивчити цікаві колядки й щедрівки всією родиною.
Курс доступний за посиланням.
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Що детально навчають на курсі
На курсі ви, зокрема, дізнаєтесь:
як формувався народний календар;
як з'явилося та змінювалося впродовж історії Різдво;
як його святкували українці з різних суспільних станів;
без яких атрибутів не уявляють українське Різдво;
що робити, аби відсвяткувати Різдво за всіма традиціями;
як змайструвати дідуха;
як відрізнити колядку від віншування та примовки;
що було у святковому меню на Святвечір та Різдво;
записи автентичних колядок;
як виготовити колядницьку зірку вдома;
як співати конкретні автентичні колядки та багато іншого.