Музей Ивана Гончара при поддержке Украинского культурного фонда и EdEra разработали онлайн-курс о рождественских традициях в рамках образовательного проекта "Знай свою Украину". Благодаря ему вы изучите хорошие колядки на праздники и ознакомитесь с уникальными традициями нашего народа.
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Украинцам предлагают пройти курс о Рождестве
Курс содержит теоретическую часть и интерактивные практические задачи. Обучающие видео здесь небольшие – до 8 минут.
На этом онлайн-курсе вы узнаете больше о рождественских обрядах и символах, блюдах, одежде, народном искусстве, а также о причинах и значениях традиций в повседневной жизни украинцев.
Следовательно, вы сможете сделать дидуха, сварить кутью и изучить интересные колядки и щедривки всей семьей.
Курс доступен по ссылке.
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Что подробно учат на курсе
На курсе вы, в частности, узнаете:
как формировался народный календарь;
как появилось и изменялось на протяжении истории Рождество;
как его праздновали украинцы из разных общественных состояний;
без каких-либо атрибутов не представляют украинское Рождество;
что делать, чтобы отпраздновать Рождество по всем традициям;
как смастерить дидуха;
как отличить колядку от поздравления и прибаутки;
что было в праздничном меню на Сочельник и Рождество;
записи аутентичных колядок;
как изготовить колядницкую звезду дома;
как петь конкретные аутентичные колядки и многое другое.