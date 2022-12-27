На сьогодні в Україні є чимало сервісів, на яких можна легально послухати аудіокнижки. Про кілька найкращих читайте у матеріалі.
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Корисні застосунки з найкращими аудіокнижками
Пропонуємо добірку додатків з різноманітними аудіокнижками, які можна слухати навіть у разі відключень світла.
АБУК є першою українською аудіокнигарнею. Вона містить класичні та сучасні твори української та світової літератури у різних жанрах. Цей сервіс корисний як для абітурієнтів, так і для школярів. На цьому можна знайти аудіоверсію хрестоматії для підготовки до ЗНО. Її упорядкував Олександр Авраменко. Також у вільному доступі тут – класичні твори української літератури, які вивчають у школі.
У додаток додають і нові твори української літератури, зокрема бестселери. Однак за кожну книгу потрібно заплатити. При цьому спочатку ви можете ознайомитися із фрагментом вибраного твору. Згодом – слухати вибрану книгу у додатку онлайн і офлайн.
Цей застосунок містить багатомовні інтерактивні аудіовидання. Тут ви можете знайти ще й текст кожної книги, відтак – читати й слухати твори одночасно. Це, до слова, покращує запам'ятовуваність.
У додатку вже розмістили твори українською та англійською мовами. У найближчих планах планують ще й кримськотатарською. Деякі книги доступні кількома мовами. Щодо української літератури – тут можна знайти видання сучасних авторів.
Кожну книжку у застосунку також потрібно купувати.
Це безкоштовна бібліотека аудіокнижок українською мовою. Переважно тут ви можете знайти класичну літературу. Твори озвучили відомі теле- та радіоведучі, музиканти, актори театру й кіно. Серед зірок – Даша Коломієць, Валерій Харчишин, Павло Зібров, Євген Галич та інші.
У додатку є такі жанри:
- поезія;
- проза;
- програма ЗНО;
- повість;
- казка;
- роман;
- оповідання;
- поема;
- новела:
- вірші;
- пісня;
- сучасна література;
- балада;
- драма;
- байка;
- п'єса;
- дума;
- поема;
- дитячий;
- нон-фікшн.
MEGOGO Audio
У цьому додатку можна знайти понад 10 тисяч аудіокнижок та близько 5000 випусків подкастів. Минулого року проєкт почав виробництво ще й аудіосеріалів – як художніх, так і документальних.
Застосунок пропонує книжки, текст яких читають самі автори. На нього можна підписатися і отримати книжки за передплатою. Однак частину видань доведеться купувати окремо. Є в додатку і безкоштовний контент.
До теми Це знахідка: топ навчальних додатків, які працюють без інтернету
Це додаток із найбільшим каталогом книжок англійською мовою. Він також пропонує подкасти.
Видання тут можна придбати окремо або за підпискою.
Ця онлайн-бібліотека буде корисною для людей зі слабким зором чи повною його втратою. Додаток має головний сайт та спеціальний сервіс для людей із вадами зору. Там можна знайти також інструкцію з користування.
Онлайн-бібліотека має чотири розділи: художня, дитяча літератури, музика та радіо. Згодом має з'явитися розділ і з навчальною літературою.