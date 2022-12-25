Офтальмохірург Тетяна Манойло розповіла, як врятувати зір школярів, якщо вони часто вчаться при свічках чи лампі. Які поради дала лікарка, читайте нижче.

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Дотримуватися таких рекомендацій лікарка радить не тільки дітям, а й дорослим:

якщо маєте таку можливість, вчіться при денному освітленні. Краще раніше встати і зробити домашнє завдання, ніж виснажувати зір у напівтемряві;

виконуйте вправи для очей. Наприклад, переміщайте погляд із близького предмету на дальній. Це дає змогу перепочити. 5 хвилин вправ що 40 – 60 хвилин достатньо;

тримайте екран в середньому на відстані 60 – 80 сантиметрів від обличчя.

дотримуйтесь правил гігієни, якщо використовуєте лінзи. Мийте руки перед контактом з ними, аби не інфікувати очі;

харчуйтесь збалансовано. Особливо зверніть увагу на вітаміни (овочі, фрукти, ягоди), а також олію, рибу, горіхи, насіння;

не читайте в темноті (з ліхтариком чи на телефоні/електронній книзі);