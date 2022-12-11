Відтак батькам необхідно уважніше стежити за безпекою дитини у мережі. Також навчити школяра уникати сумнівних знайомств і матеріалів.

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Як захистити дітей від інтернет-небезпек

За даними Державної служби якості освіти України, понад 300 шкіл оцінили освітнє середовище як безпечне. Однак понад 10% дітей таким його не визнали. Є і такі школи, чверть учнів яких почуваються у небезпеці.