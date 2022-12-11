Следовательно, родителям необходимо внимательнее следить за безопасностью ребенка в сети. Также научить школьника избегать сомнительных знакомств и материалов.

Читайте Стресс сильно разрушает: как родителям помочь ребенку развивать внимание и память

Как защитить детей от интернет-опасностей

По данным Государственной службы качества образования Украины, более 300 школ оценили образовательную среду как безопасную. Однако более 10% детей таким его не признали. Есть и такие школы, четверть учащихся которых чувствуют себя в опасности.