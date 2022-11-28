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Как сократить детям время, проведенное с гаджетами
- контролировать соблюдение лимита пользования гаджетом;
- устраивать для детей дни без просмотра телевидения и Интернета;
- во время игры с ребенком или еды не включайте телевизор как фон;
- детям до 10 лет нужно на 1 час откладывать телефон или планшет после 40 минут. Соблюдайте установленный лимит времени для перерывов во время работы в гаджетах;
- общаться с детьми во время игры в планшете: задавайте вопросы о событиях;
- пытаться превратить игру в девайсе в интересное действо, которое будет развивать ваших детей интеллектуально;
- самим не сидеть непрерывно в телефоне, а быть образцом для детей.
Как сократить детям время, проведенное с гаджетами / МОН
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Как объяснить ребенку отсутствие света и появление тьмы
Родители должны быть честными и честно объяснять ситуацию. Например, свет исчез, потому что сломалась или повреждена подстанция; энергетики пытаются как можно быстрее решить проблему;
детям нужно честно рассказывать, что электросети повреждают россияне для того, чтобы нанести украинцам несправедливость и было труднее жить. Однако не стоит рассказывать детям страшные факты российской агрессии;
очень важно заранее проговорить с ребенком возможный вариант действий при исчезновении света. Например, включить генератор, зажечь свечи, выключить из сети электроприборы и т.д.