Педагоги та дитячі психологи телеграм-каналу "Підтримай дитину" розповіли, як обмежити дитині проведення часу із монітором. Батьками при цьому радять сміливо використовувати ці рекомендації вдома.

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Як скоротити дітям час, проведений за гаджетами

Тож, аби скоротити час перебування дитини за гаджетами, фахівці пропонують встановити чіткі правила. Зокрема радять батькам:
  • контролювати дотримання ліміту користування гаджетом;
  • влаштовувати для дітей дні без перегляду телебачення та Інтернету;
  • під час гри з дитиною або вживання їжі не вмикайте телевізор як тло;
  • дітям до 10 років потрібно на 1 годину відкладати телефон чи планшет після 40 хвилин користування. Дотримуйтеся встановленого ліміту часу щодо перерв під час роботи у гаджетах;
  • спілкуватися з дітьми під час гри у планшеті: ставте питання щодо подій;
  • намагатися перетворити гру у девайсі на цікаве дійство, яке розвиватиме ваших дітей інтелектуально;
  • самим не сидіти безперервно в телефоні, а бути взірцем для дітей.


Як скоротити дітям час, проведений за гаджетами / МОН

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Як пояснити дитині відсутність світла і появу темряви

  • Батьки мають бути чесними і правдиво пояснювати ситуацію. Наприклад, світло зникло, бо зламалася чи пошкоджена підстанція; енергетики намагаються якнайшвидше вирішити проблему;

  • дітям потрібно чесно розповідати, що електромережі пошкоджують росіяни для того, щоб завдати українцям кривди і було важче жити. Проте не варто розповідати дітям дуже страшні факти російської агресії;

  • дуже важливо заздалегідь проговорити з дитиною можливий варіант дій під час зникнення світла. Наприклад, увімкнути генератор, запалити свічки, вимкнути з мережі електроприлади тощо.