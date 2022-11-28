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Як скоротити дітям час, проведений за гаджетами
- контролювати дотримання ліміту користування гаджетом;
- влаштовувати для дітей дні без перегляду телебачення та Інтернету;
- під час гри з дитиною або вживання їжі не вмикайте телевізор як тло;
- дітям до 10 років потрібно на 1 годину відкладати телефон чи планшет після 40 хвилин користування. Дотримуйтеся встановленого ліміту часу щодо перерв під час роботи у гаджетах;
- спілкуватися з дітьми під час гри у планшеті: ставте питання щодо подій;
- намагатися перетворити гру у девайсі на цікаве дійство, яке розвиватиме ваших дітей інтелектуально;
- самим не сидіти безперервно в телефоні, а бути взірцем для дітей.
Як скоротити дітям час, проведений за гаджетами / МОН
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Як пояснити дитині відсутність світла і появу темряви
Батьки мають бути чесними і правдиво пояснювати ситуацію. Наприклад, світло зникло, бо зламалася чи пошкоджена підстанція; енергетики намагаються якнайшвидше вирішити проблему;
дітям потрібно чесно розповідати, що електромережі пошкоджують росіяни для того, щоб завдати українцям кривди і було важче жити. Проте не варто розповідати дітям дуже страшні факти російської агресії;
дуже важливо заздалегідь проговорити з дитиною можливий варіант дій під час зникнення світла. Наприклад, увімкнути генератор, запалити свічки, вимкнути з мережі електроприлади тощо.